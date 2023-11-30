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獨／傳民進黨內部民調估新北立委砍半 派系人士：只剩4席

不滿愛犬吃掉落蘋果生病 男子怒砍路樹遭罰35萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
男子認為愛犬是吃了掉落蘋果才得糖尿病，氣得把屬於政府所有的樹砍了。示意圖／ingimage
男子認為愛犬是吃了掉落蘋果才得糖尿病，氣得把屬於政府所有的樹砍了。示意圖／ingimage

愛犬吃了路邊的蘋果樹掉下的蘋果生病，英國一名男子竟直接把樹全部砍掉，結果遭當地政府判罰8884英鎊（約台幣35萬元）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，39歲的伊斯梅爾（Ismail Elmagdoub）在2020年搬到科茨沃爾德（Cotswolds），他家的後院36公尺處有3棵蘋果樹。2022年3月，伊斯梅爾的狗狗吃了這些樹掉下來的蘋果，之後卻出現身體不適的情況，於是伊斯梅爾一氣之下便請人來把3棵樹都砍掉，隨後就因此吃上官司。

原來伊斯梅爾砍掉的樹是屬於當地保護區內的樹，已經有60年的歷史。當時伊斯梅爾請來的承包商要砍樹時，經過的鄰居看到特別提醒，這些樹屬於保護區且歸政府所有，承包商也向伊斯梅爾反應，但伊斯梅爾最後還是要求把樹砍掉。

伊斯梅爾辯稱這棵樹讓他的狗得了糖尿病，而且會引來黃蜂，女兒還被黃蜂蟄過，給家人帶來困擾。不過他仍因未經政府同意砍伐樹木遭罰4224英鎊，另外還需支付2970英鎊起訴費和1690英鎊的受害者附加費，前前後後要繳交高達8884英鎊罰金。

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