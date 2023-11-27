女友開心宣布懷孕 男投書求救怎回應：因他兩年前就結紮了

國外一名男子日前投書媒體表示，女友不久前告訴他自己懷孕了，但男子聽了卻笑不出來，因為他在兩年前早就已經結紮，只是女友不知道這個消息。現在男子非常頭痛，不知道該如何處理這段關係，因此才決定投書媒體，詢問其他人的意見。

據《每日星報》（Daily Star）報導，這名男子投書到該報的讀者專欄提到，女友說自己懷孕了，告訴男子「要當爸爸了」，但男子卻很難過。因為男子在2年前就做了結紮手術，而且他一直以來都很注重健康，所以每次發生性行為都有戴保險套，這個寶寶絕對不可能是他的。

男子認為女友一定是在外面偷吃，因為從幾個月前女友的行為就開始變得很詭異。女友會打扮得特別漂亮才去上班，每天都「加班」到很晚才回家。前陣子女友還說公司有一個在職訓練，所以週末必須出差去受訓，但男子懷疑根本就是跟祕密情人去約會。

男子說自己非常失望，因為他一直以為女友就是Ms.Right，現在她卻懷了別人的孩子，男子不知道到底該不該直接戳破女友的謊言。該報專欄記者回應表示，男子應該直接向女友告知真相，因為孩子不可能是他的。有網友認為男子應該要刻意隱瞞到來不及墮胎再甩掉女友作為報復，不過也有網友認為男子結紮兩年都沒告訴女友，自已也很有問題。