多拿糖醋醬會被拒絕！美國麥當勞前員工揭「1秘密規定」

許多民眾在麥當勞吃雞塊時，最喜歡與「糖醋醬」搭配著一起吃。據外媒《UNILAD》報導，美國一名前麥當勞員工分享，自己在麥當勞工作兩年的經歷，並揭露糖醋醬的「秘密」規則。

曾在麥當勞任職兩年的前員工伊凡（Ivan Josiah Lapis）透露，工作期間，經常遇到客人向他額外索取糖醋醬，但其實麥當勞對雞塊醬有「秘密」規則，只要客人買到一定的數量，便會提供免費醬汁。

伊凡指出，當顧客買4或6個雞塊，可免費獲得一盒糖醋醬，他們可在客人買6個雞塊時，自行決定是否再額外多給醬包。消費者買10個雞塊時，麥當勞會自動提供2盒糖醋醬，若顧客要求，也會酌情免費給予一個醬包。他說明，若購買20個雞塊，能得到3盒糖醋醬，他們能自行決定多贈送一個給客人。

伊凡解釋，麥當勞對雞塊醬的「秘密」規定，不只是為了削減成本，讓有需求的客人獲得一定數量的醬包外，還可防止被惡意人士拿去販售，因此員工會被特別告知「不要提供太多醬包」。台灣麥當勞則規定，一盒糖醋醬5元，顧客一次最多只能加價購買5個糖醋醬。