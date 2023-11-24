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42歲男雙手反綁陳屍衣櫃超過1個月 前幾天仍與家人手機聯繫

聯合新聞網／ 綜合報導
日本愛知縣名古屋市一名男子於21日被發現陳屍在自家衣櫃，推測已死亡超過1個月。圖／擷自日テレNEWS24
日本愛知縣名古屋市一名男子於21日被發現陳屍在自家衣櫃，推測已死亡超過1個月。圖／擷自日テレNEWS24

日本愛知縣名古屋市近日發生一樁命案，一名42歲男子被發現全身赤裸、雙手反綁陳屍衣櫃，兇手還將屍體用浴巾包裹。根據驗屍結果，推測該男子已死亡1個半月至2個月，弔詭的是，男子的家人直到最近仍與他有聯繫，警方懷疑是兇手為了製造男子還活著的假象。

根據日媒《NTV NEWS24》（日テレNEWS24）報導，死者阿部光一的姊姊表示，雖然最近都有用通訊軟體與弟弟文字聯絡，但數週沒通過電話，打電話也都沒有接，因此於20日報案，警消接獲通報後，在21日下午前往阿部光一居住的名古屋市中區公寓。

由於警方在門外始終無人回應，因此破門而入，搜索後發現屋內一房間的房門被膠帶封住，原以為是房內有瓦斯外洩的風險，作足防護措施之後，警方將膠帶拆除進入房內，在衣櫥裡找到阿部光一的遺體。

警方研判，為了不讓屍體的氣味傳出，因此兇手在門縫貼上膠帶，阿部光一被找到時，不僅全身赤裸、雙手被反綁外，遺體還裹著大浴巾。阿部光一生前經營一家二手店，根據警方調查，一個月前店面貼有暫停營業公告，警方不排除此公告為兇手所為。

此外，警方在案發現場沒發現打鬥痕跡，加上大門也有上鎖。法醫指出，驗屍後推測阿部光一的死亡時間約在1個半月到2個月前，死因仍需調查。然而，阿部光一近期仍有在社交軟體出現，並與家人訊息聯絡，讓警方懷疑是兇手刻意假冒，阿部光一的姊姊提到，最後一次與弟弟電話聯繫是在9月底，之後便再也沒有通話及見面。

命案 日本 名古屋

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