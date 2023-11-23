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曾穿「習包子」T恤遭判刑...陸男騎水上摩托車跨海逃亡南韓 下場明揭曉

德國之聲／ 德國之聲
一名陸籍男子權平騎水上摩托車偷渡至南韓，在仁川西部港口遭捕，消息指出該男曾穿印有「習包子」T恤，被判刑18個月。圖取自X
一名陸籍男子權平騎水上摩托車偷渡至南韓，在仁川西部港口遭捕，消息指出該男曾穿印有「習包子」T恤，被判刑18個月。圖取自X

據法新社報導，權平的代理人稱，韓國法院周四（11月23日）判定權平非法入境罪成立，但對他處以緩刑。

據韓聯社今年8月報導，韓國仁川海洋警察8月20日逮捕了一名試圖騎水上摩托艇偷渡韓國的中國男子。這名男子涉嫌從港口城市仁川近海入境韓國。

警方發現，這名男子攜帶救生衣、望遠鏡、指南針、頭盔等物品，從中國山東省駕駛1800cc排量的水上摩托出發。他給摩托艇加滿油，並用繩子將五個25升的汽油桶綁定在摩托艇上，途中不斷加注燃料，共行駛約300公里來到韓國西部仁川近海。

據法新社報導，這名名叫權平的男子在摩托艇在仁川郵輪碼頭附近的灘塗擱淺後，呼求了救援。之後他被警方帶到一個拘留中心，在那裡等待對他非法入境指控的司法程序。

曾因「煽顛」罪入獄

非政府組織「對話中國」韓國分部的活動人士李大宣（音，Lee Dae-seon）對法新社表示，權平是一名活動人士，曾在社交媒體上發布嘲諷中國國家主席習近平的照片，並因顛覆國家政權罪在中國入獄。李大宣說，權平決定逃離中國，是因為一直受到當局的監視，並認為自己會受到更多「政治迫害」。

周四，仁川地方法院裁定權平犯有非法入境罪，並判處他一年監禁，緩期兩年執行。這意味著他不必再入獄服刑，實際上結束了他長達三個月的拘留。

據韓聯社報導，法院在判決書中說，被告試圖在沒有許可證的情況下入境，還被指控向海裡傾倒廢物。法院還稱，由於權平在韓國沒有任何犯罪記錄，因此判處其緩刑。

或申請第三國庇護

《紐約時報》曾報導，今年35歲的權平是居住在吉林省延邊的朝鮮族。他2014年畢業於美國愛荷華州立大學，獲得航空航天工程學位。在Twitter個人資料中，他將自己描述為「永遠的學生、公民，以推翻共產主義為己任」。

綜合媒體報導，2016年9月，權平曾經穿上印有「習特勒、習包子、大撒幣」的T恤衫，將照片發布在社交媒體上。不久後即被警方拘留。2017年他以「煽動顛覆國家政權」罪名被判刑18個月。

其律師之一梁小軍表示，對權平的起訴書稱，指控針對的是他在Twitter和他的Facebook頁面上分享的70多個評論、圖片和視頻。權平於2018年3月出獄，但當局繼續對他進行監視，並禁止他離開中國。

權平的父親權和（音）在法院宣判前接受英國《衛報》采訪時表示，如果兒子被遣返中國，將難逃一死。

李大宣透露，權平已在韓國申請庇護，正在等待結果。鑑於韓國每年僅批准極少數的庇護申請，成功率較低，權平也願意到加拿大或美國等第三國尋求庇護。

(法新社、韓聯社、紐約時報)

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南韓 偷渡

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