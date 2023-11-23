真的很缺錢！人妻結婚八年偷偷上網找乾爹 後悔求救：好噁心

國外一名女網友因為家中經濟出問題，身體狀況又不好，找不到適合的工作，於是背著丈夫上「乾爹配對網」找乾爹。這樣的做法讓女網友良心不安，非常猶豫該不該向丈夫坦承，因此上網發文詢問網友，而網友也紛紛提出意見。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名30歲的女網友在在論壇Reddit上分享，自己已經結婚8年，去年家裡財務發生巨變，女子身體有問題沒辦法去上班，丈夫一直以來都賺得比她少，所以她也不敢跟丈夫要錢。

女子原本想過要找遠端不影響身體的工作，但是怎樣都找不到，某次因緣際會下聽說網路上有為年長男子和年輕女生配對的「乾爹配對網」，又聽說這類男性都只是需要陪伴，所以決定嘗試。

女子跟一名結婚20年卻失婚的男子配對，陪對方聊天，對方表示希望找到女生跟她見面並出門旅行，讓女子開始反悔。女子覺得光是聊天就覺得很噁心，又想到如果繼續下去，自己跟丈夫可能也會像配對男子一樣走上離婚一途，於是決定刪除所有對話紀錄和帳號。

雖然已經刪除對話紀錄和帳號，但女子卻始終覺得良心不安，她在Reddit發文詢問網友意見，想知道自己該不該跟丈夫坦承。有網友表示，原本兩人的婚姻只是出現財務問題，但兩人如果不願意開誠布公地談就會變成更嚴重的問題，另一名網友也建議女子應該告知丈夫自己找了乾爹，以避免這個「秘密」對兩人關係造成更大的傷害。