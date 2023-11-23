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男子捐精沒跟老婆說 20年後坦承外面有小孩讓妻好傷心

聯合新聞網／ 綜合報導
丈夫20多年前捐精生子卻沒有告訴原PO，令她十分傷心。示意圖／ingimage
丈夫20多年前捐精生子卻沒有告訴原PO，令她十分傷心。示意圖／ingimage

國外一名女網友跟丈夫結婚20幾年，沒想到一直到最近才發現丈夫曾經偷偷跑去捐精，還因此在外面生了一個孩子，令她十分傷心。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女子向媒體投稿，表示自己跟丈夫結婚20幾年，當初剛結婚時兩人都很窮，曾經討論過是否要捐精子或卵子來變現，不過兩人討論後決定不這麼做。

2017年，丈夫透過DNA檢測網站，發現自己在外面還有一個親生女兒，於是開始想辦法跟這個女兒聯繫。因為只要做基因檢測上網輸入資料，其他孩子就會發現自己在外面還有同父異母的兄弟姊妹，所以丈夫也告訴了自己（與原PO生的）小孩，但卻遲遲沒有向妻子坦承真相。

一直到近期女子偶然聽見自己女兒跟爸爸談話，女兒問爸爸「你告訴媽媽了嗎？」在原PO追問之下，才知道丈夫藏著這個祕密這麼多年，甚至還要自己的孩子對她保密。

女子非常的傷心又憤怒，她認為丈夫偷偷捐精的行為是覺得「光有這個家還不夠」，而且丈夫得知真相也沒有告訴原PO，甚至還要求孩子們幫忙保密，令她不知該如何信任對方。

心理治療師戈特利布（Lori Gottlieb）表示，在經歷「被背叛」的感覺後，感到自我懷疑、憂鬱、焦慮、憤怒或羞恥都是正常的，個案甚至也可能出現失眠、麻木或恐慌症發作的情形。

捐精 兩性關係

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