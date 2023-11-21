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5歲童刺殺雙胞胎兄弟 動機令人唏噓...1原因家長無刑責
美國發生一起倫常悲劇，1名5歲男童與雙胞胎兄弟爭執，竟然用刀狂刺，導致對方傷重不治。當地警方調查後指，因男童年幼，未能意識到自己行為錯誤，不會對男童、家長或相關人員提出檢控。
綜合外媒報導，事發11月15日（星期三）下午近4時，地點在美國加州聖克魯斯郡斯科茨谷（Santa Cruz County , Scotts Valley）。1名5歲男童與雙胞胎兄弟爭執期間，竟拿刀狂刺，導致對方重傷，最終送院搶救不治。
當地警方調查指出，男童太年幼，事後未能意識到自己的行為有何錯誤，不會對男童、家長或相關人員提出檢控，形容這是一宗悲劇。
根據當地法律規定，除非在進行相關行為時知道屬於違法，否則14歲以下兒童，不構成兒童犯罪指控。
報導另引述心理學家指出，這是1場悲劇，「不能怪任何人」，認為男童仍在發展階段，可能不知道自己行為嚴重性，又希望男童能獲足夠心理援助。
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文章授權轉載自《香港01》
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