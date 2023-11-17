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飛行控制硬體須更換 SpaceX星艦試射延至11月18日

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國太空探索科技公司執行長馬斯克表示，「星艦」（Starship）火箭系統第2次試射將延後1天，改於18日進行。圖為4月19日的檔案照片。（美聯社）
美國太空探索科技公司執行長馬斯克表示，「星艦」（Starship）火箭系統第2次試射將延後1天，改於18日進行。圖為4月19日的檔案照片。（美聯社）

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，「星艦」（Starship）火箭系統第2次試射將延後1天，改於18日進行，因為有個飛行控制相關硬體需要更換。

馬斯克今天在社群媒體平台X上寫道：「我們需要更換柵格翼促動器，因此試射延到18日。」

路透社報導，試射預計於美東時間上午8時起的20分鐘內進行，地點在SpaceX位於美國德州波卡契卡（Boca Chica）附近墨西哥灣的星際基地（Starbase）。

SpaceX的目標是再次嘗試將旗下約122公尺高的「星艦」火箭系統發射到太空。今年4月首次試射時，「星艦」從德州升空約4分鐘後便爆炸。

SpaceX幹部表示，「星艦」火箭早在數月前就準備好試射，只等美國聯邦航空總署（FAA）核發許可，並已於昨天取得。

這次試射是SpaceX研發工作的其中一項關鍵測試，目標是打造一款可完全重複使用的火箭，能把約150噸重的衛星送入太空，並將人類送上月球，最終送到火星。

X SpaceX 火箭

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