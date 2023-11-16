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影／好可怕！女子海灘散步遭閃電擊中 搶救45分鐘仍身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名來自委內瑞拉的34歲女子在哥倫比亞北部的拉博基亞海灘（La Boquilla）散步時，不慎被閃電擊中，最終不治身亡。圖／擷自X
一名來自委內瑞拉的34歲女子在哥倫比亞北部的拉博基亞海灘（La Boquilla）散步時，不慎被閃電擊中，最終不治身亡。圖／擷自X

位在哥倫比亞北部的拉博基亞海灘（La Boquilla），於當地時間15日驚傳閃電意外，被擊中的是一名來自委內瑞拉的34歲女子，緊急送醫後，仍宣告不治。

綜合外媒報導，一名來自委內瑞拉的34歲女遊客弗洛伊拉尼斯（Froilanis Maireth Rivas Román）與家人在哥倫比亞北部的拉博基亞海灘（La Boquilla）散步時，意外被閃電擊中，倒地不起，而這恐怖的畫面也被附近的監視器拍下。

從影片中可見，事故發生當下，數名遊客被嚇的抱頭蹲下，而被擊中的弗洛伊拉尼斯則直直地往後倒。報導稱，一旁的救生員見狀便立即上前急救，發現對方仍有些微生命跡象後，隨即將弗洛伊拉尼斯送往附近醫院治療，不過女子在到院45分鐘後，仍因「心臟驟停」被宣告死亡。

報導指出，桑坦德工業大學（University of Santander）說明，哥倫比亞的高山與開闊的平原，使該國家成為世界上閃電活動最頻繁的地區之一，因為此現象而死亡和受傷的人數也非常多，特別是在農村地區。

哥倫比亞

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