影／空服員揭密「一按鈕」讓飛行更舒適 網驚嘆：太實用
大眾對飛機內座椅設備的認識，大多都是除了起飛降、降落以外，在不影響他人的前提，椅背可以適當的調整。然而，一名維珍澳洲航空的空服員，在TikTok上揭密一個提升飛行體驗的小技巧，只要按下「秘密按鈕」，在飛機上便可不受座椅的扶手阻礙。
一名維珍澳洲航空的空服員在TikTok上發布一則影片，以「你是否曾因走道座椅扶手而苦惱？」為題，表示很多乘客搭乘飛機時，進出座位或拿取包包經常背靠近走道的座位扶手妨礙。許多人以為，靠近走道的扶手不得移動，實際上這是錯誤的迷思。
該名空服員於影片中示範，坐在走道的乘客，只要按下扶手下方的一個按鈕，便可自由地上下移動扶手。從影片中可看到，空服員按下按鈕後，迅速將扶手推直，進出座位再也不用受到扶手的影響，讓搭乘飛機的過程更加舒適。
此影片發布後已累積超過10萬人次的觀看，許多網友對影片裡提到的情境感到共鳴，「包被椅子卡住的感覺太真實了」。也有網友認為空服員分享的內容相當實用，「更多人然需要看到這支影片」、「我兩天後要搭飛機，我要來嘗試看看」。還有網友自豪地表示，之前就知道這個「秘密按鈕」，「我自己發現了（扶手按鈕）」、「我已經這樣做十幾年了」。
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