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只因女友被賞1根香蕉 26歲暴怒男飛踢62歲老翁致死

聯合新聞網／ 綜合報導
因為女友被心智障礙老翁免費給了一根香蕉，男子竟在大街上飛踢老翁致死。擷自推特影片
因為女友被心智障礙老翁免費給了一根香蕉，男子竟在大街上飛踢老翁致死。擷自推特影片

巴西媒體《G1》報導，位於巴西派特羅西尼奧（MG）的一名26歲男子，10日上午在街頭狠狠飛踢走在前方的62歲老翁，只因他在不久前免費給女友一根香蕉

巴西媒體《UOL》報導，一名在當地居民都十分熟悉的一位心智障礙者，62歲老翁瓦爾迪爾·普拉特斯·布拉加（Valdir Prates Braga），時常在街頭給路人發免費的香蕉，未料此舉卻惹來殺身之禍。

一名26歲的年輕男子，因為老翁也給了女友一根免費的香蕉，竟在街頭尾隨老翁，然後等靠近他時狠狠飛踢他的背部，男子在行凶後便掉頭就離開現場。

從畫面中，原本靜靜走在前方的老翁，幾乎沒有意識到後方有危險，在被狠狠擊中背部後，明顯禁不起這致命的一腳，孱弱的身驅當場倒地，經路人送醫後，在前往醫院的途中，在救護車上被宣告死亡。

巴西警方在通緝該名26歲男子時，同時發現他前科累累，過去曾有毆打、人身傷害和竊盗的犯罪記錄，男子也在犯案後當天就被警方逮捕。

巴西 香蕉

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