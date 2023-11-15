只因女友被賞1根香蕉 26歲暴怒男飛踢62歲老翁致死

巴西媒體《G1》報導，位於巴西派特羅西尼奧（MG）的一名26歲男子，10日上午在街頭狠狠飛踢走在前方的62歲老翁，只因他在不久前免費給女友一根香蕉。

巴西媒體《UOL》報導，一名在當地居民都十分熟悉的一位心智障礙者，62歲老翁瓦爾迪爾·普拉特斯·布拉加（Valdir Prates Braga），時常在街頭給路人發免費的香蕉，未料此舉卻惹來殺身之禍。

#Internacionales | EN BRASIL UN HOMBRE CON DISCAPACIDAD MUERE TRAS RECIBIR UNA FUERTE PATADA POR DETRÁS



En un acto de intolerancia, un hombre con discapacidad es asesinado en Brasil tras recibir una fuerte patada voladora por la espalda. pic.twitter.com/sg7unfsqRG — El Jornal SV (@ElJornal_SV) 2023年11月13日

一名26歲的年輕男子，因為老翁也給了女友一根免費的香蕉，竟在街頭尾隨老翁，然後等靠近他時狠狠飛踢他的背部，男子在行凶後便掉頭就離開現場。

從畫面中，原本靜靜走在前方的老翁，幾乎沒有意識到後方有危險，在被狠狠擊中背部後，明顯禁不起這致命的一腳，孱弱的身驅當場倒地，經路人送醫後，在前往醫院的途中，在救護車上被宣告死亡。

巴西警方在通緝該名26歲男子時，同時發現他前科累累，過去曾有毆打、人身傷害和竊盗的犯罪記錄，男子也在犯案後當天就被警方逮捕。