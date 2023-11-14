毒薑黃是什麼？它竟讓南亞GDP掉9％、印度140萬人鉛中毒喪命

薑黃（Curcuma longa）是咖哩重要的原料之一，號稱有抗發炎功效的它，也是近年保健食品熱門品項之一。但，你知道有隱藏著鉛中毒危機的毒薑黃？《經濟學人》指出，這讓整個南亞的GDP足足掉了9％之多！並提到印度應該學學鄰國孟加拉是如何掃蕩毒薑黃。

薑黃是印度料理中不可或缺的香料，長期以來因為具備抗發炎的特性，在印度教和佛教的傳統醫學「阿育吠陀」中備受推崇，並因樸實的風味和充滿活力的外表在亞洲美食大放光彩。也因此，在保健食品界中，近期薑黃也成了熱門成分之一。

薑黃在印度語中稱作「Haldi」，意思就是「金色」，但對於數百萬習慣食用薑黃的南亞人來說，薑黃外表亮麗的黃色下恐怕隱藏著致命危機。

毒薑黃氾濫！研究：南亞人血液鉛濃度全球最高

《經濟學人》報導指出，為了讓薑黃的顏色更為耀眼，不肖業者會在提取香料的根莖部位上灑下神經毒素「鉻酸鉛」，這種作法似乎解釋了為何南亞的鉛中毒率是全球最高的，鉛中毒所引起的心臟和腦部疾病在2019年造成南亞至少約140萬人死亡。

根據醫學期刊《刺胳針行星健康》（Lancet Planetary Health）的研究指出，南亞人血液鉛濃度是全球最高的，原因可能就與毒薑黃有關。

鉛中毒造成的經濟損失也是相當慘重的，根據統計，當時在2019年導致整個南亞地區生產力下降，相當於國內生產毛額（GDP）的9％之多。

然而，也有國家證明，透過明智的決策、開明的領導和敏銳的訊息傳遞，這種災難可以大大減少，那就是位於印度東邊的「孟加拉」。

公私協力、嚴加取締，孟加拉向毒薑黃宣戰

美國史丹佛大學和孟加拉國際腹瀉疾病研究中心共同合作，在2019年發起全國反毒薑黃的運動，並與官方合作取締毒薑黃，連孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）也上電視訪問談論這個議題，孟加拉當地市集和媒體也在國內進行鋪天蓋地式的宣傳。

結果反毒薑黃運動成效相當驚人，根據最新公布的數據顯示，孟加拉僅在短短2年內就將毒薑黃的盛行率從47％降到0％，拯救了數千人的性命。

《經濟學人》提到，孟加拉之所以能打贏反毒薑黃一戰，開放國外專家的意見、公私協力和媒體報導是成功的關鍵。史丹佛大學期盼，印度、巴基斯坦等開發中國家效法孟加拉成功的經驗。

由於印度是薑黃主要產地，全球75% 薑黃來自印度，且孟加拉的毒薑黃多是由印度進口，史丹佛的團隊擔憂，印巴兩國的毒薑黃產業鏈恐怕更加猖狂與根深蒂固。

「產官學的齊心合作已非新鮮事，但就像烹飪一道咖哩，如何將各種元素適時地融合，成就一份美味的料理，這才是真正的挑戰！」經濟學人總結。

（本文出自2023.11.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）