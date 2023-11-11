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小行星阿波菲斯2029年掠過地球 NASA派探測器觀測

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

天文學家預測，約5年半後，一顆直徑約與紐約帝國大廈高度相當的小行星，將從距離地球3萬2200公里內的太空飛掠，這將是現代史上如此大小的天體與我們星球距離最近的一次。

路透社報導，屆時，美國國家航空暨太空總署（NASA）2016年推出的一艘太空飛行器預計將就定位，為這次罕見近距離相遇進行詳細觀測。

這項由亞利桑那大學（University of Arizona）科學家主導的任務，預期將有助人們更深入了解行星的形成，以及對於建立一套防禦系統來防範小行星撞地球毀滅事件提供相關知識。

這顆小行星以古埃及神話中象徵邪惡和混沌的巨蛇阿波菲斯（Apophis）命名，最早在2004年被觀測到，當時被認為似乎會對地球構成可怕的撞擊威脅，科學家推測可能在2029年撞上地球。但此後更精密的觀測已排除它至少在一世紀內有碰撞風險可能。

儘管如此，阿波菲斯2029年接近地球時，將極為靠近，不到月球與我們之間距離的1/10，比一些地球同步衛星的軌道還近許多。

如今被派往探測阿波菲斯的太空飛行器是歐塞瑞斯號（OSIRIS-REx），這艘探測器3年前才在另一顆小行星上採集了塵土樣本，並在今年9月帶著樣本膠囊返回地球降落在美國猶他州沙漠，成為新聞焦點。

NASA沒有讓這架太空飛行器退役，而是取阿波菲斯和探險家（Explorer）兩字的縮寫，將它重新命名為歐塞瑞斯-APEX號（OSIRIS-APEX），並啟動發射推進器，將它送上旅程、前往下一個目標。

太空 美國 科學家

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