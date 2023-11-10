比打電動、聽音樂更有效的紓壓！一天6分鐘 減少68%壓力

我們要實踐長壽又精采的人生，需要什麼條件呢？除了均衡的飲食、充足的睡眠、高品質的人際關係，日常生活中適時紓壓，也是讓我們健康的關鍵。根據耶魯大學調查顯示，有一項活動僅僅在6分鐘內就可以讓人減少68%的壓力，比打電動或聽音樂更有效。更棒的是，這個簡單的方法就在你眼前，不用花大錢就可以輕易實踐。

而這項人生中最有效果的健康紓壓習慣，就是閱讀。

你有多久沒有好好看過一本書了呢？科技大幅進展改變多數人的閱讀習慣，工作與生活忙碌也使得愈來愈少人能靜下心來閱讀。根據《2023臺灣民眾閱讀行為暨實體書店》報告顯示，台灣有近8成的民眾每天平均閱讀時間不到1小時，但也仍有17.9%的台灣人每年買書預算達上萬元。

究竟對書籍情有獨鍾的人們，除了從中獲取廣泛知識外，還能在生活中得到哪些額外好處呢？

健康長壽不只靠飲食運動，讀書竟也有效？

根據美國耶魯大學長達12年的調查顯示，定期的閱讀不僅是一種訓練大腦專注的行為，還能培養避免暴飲暴食，以及迅速入睡的健康生活習慣。每週閱讀3.5小時的人在接下來的12年中，死亡風險降低了約17％，平均壽命也延長了約2年。

美國拉什大學醫學中心，也在2020年也公布了進行了長達14年的研究，他們追蹤了經常閱讀與不常閱讀的銀髮族，每週閱讀一次或更多次的長者，能夠減緩認知下降速度達到32％，最大的優點是罹患失智症的風險較低。

英國薩塞克斯大學的研究結果也顯示，僅僅6分鐘的閱讀可以減少68％的壓力，這比聽音樂、散步、喝咖啡和打電動等方式更有效。其中，較不易影響情緒強烈起伏的內容，例如小說或短篇故事，能夠減緩交感神經的緊張，最能令人放鬆，而閱讀新聞就不一定對每個人都有放鬆效果。

綜合這些研究結果都說明，閱讀對於我們的身心健康帶來了明顯的益處，而且好處還不僅如此。

名著蘊含人生多數問題的解答

全球知名諮詢機構麥肯錫日本分部總經理安川新一郎，他同時也是日本著名的「書痴」，他自述成年以後，養成每年固定閱讀100本書籍的習慣，先不論書籍如何滋養他的心靈，但卻對他的職涯有巨大的幫助。

安川先生的執業項目包含提供企業投資諮詢及決策，為此，他需要全面且大量地學習先進技術，以及預測未來世界的趨勢樣貌。也就是說，他需理解各種領域，包括人類學、政治學、經濟學、人工智慧等，並且有時還需要理解哲學的主要流派，建構未來世界的框架。

然而，他在持續閱讀學習的過程中驚訝地發現，只要花幾百元就可以找到許多世界經典名著，而這些書中通常包含了大多數問題的答案。他分享，閱讀3至4本相同主題的書籍，即使不能成為該領域的專家，但你仍然可以大致理解其中重要的議題，並且足以向他人解釋其中含意，而這對於商業洽談和投資決策來說，就有相當大的幫助。

不只心靈致富，也會讓你真的變有富有

比爾蓋茲每年會選出5本值得推薦的好書。取自Gates Notes

世界富豪愛閱讀這已經不是新聞，例如微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）每年都會公布他個人必看的推薦書單；股神巴菲特（Warren Edward Buffett）也曾告訴哥倫比亞大學商學院學生：「每天閱讀500頁，知識會像複利一樣累積，而你們所有人都做得到。」

日本金融雜誌《プレジデント》調查也顯示，閱讀量與年收入之間具有關聯性。例如，「每個月閱讀4本書籍以上」的人，他們的年收入占比如下：

• 年收1500萬日圓以上（約新台幣322萬元）：34.6％

• 年收約800萬日圓（約新台幣172萬元）：17.8％

• 年收約500萬日圓（約新台幣107萬元）：17％

雖然有人可能會認為，這是因為年收所得高的人，有更多時間和金錢去閱讀書籍，但事實上購買書籍的花費並不高昂。即使每月閱讀一本價值400元的書籍，年度總開銷也不會超過5千元，相較之下，許多人在社交活動和嗜好收藏上，卻可能花費更多金錢。

因此，即便公務繁忙如世界富豪，他們仍會在緊湊的時間中努力騰出閱讀時間，因為他們明白有意識地吸收知識、訓練批判性思考、培養想像力以及深思熟慮等技能，最佳的方式就是通過專心閱讀書籍獲得。

書買了不讀好心虛？其實「積讀」不是病

然而，雖說閱讀好處不勝枚舉，但很多人應該都有這樣的經驗？終於決定要來好好閱讀，到書店買了一手的好書，但未來幾個月都只堆在房間角落生灰受潮。久而久之因為心虛而不再買書、不再閱讀了。

「積讀」指的是積存而未讀的書，而這其實是相當合理的行為。日本作家、書籍評論家永田希在其著作《積讀才是完美的閱讀技巧》中分享道，面對資訊大爆炸的現今，人類不斷累積大量「想讀」「想看」和「想體驗」的欲望，這是無法避免的現況。

然而，積讀並不一定意味著浪費，反而能夠使人們累積文化資本，避免自己被大量的資訊給淹沒，有效地保留真正感興趣的主題，不至於因為繁忙而被遺忘。將好書買了放著，未來再隨著當天想讀的類型，拾起書籍來讀，反而更能有效地吸收內容，進而有效對抗快速變化的時代。

總結來說，如果閱讀是通往長壽、心理健康和高收入的途徑，那麼每個人都不應該忽視這項良好的習慣，閱讀不僅是一種娛樂，更是一種投資自己的方式，即便積而未讀也無妨，都能為未來的成長和成功指向康莊大道。

（本文出自2023.11.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）