盲眼龍婆2024年「7大預言」出爐：普亭遭自己人暗殺、癌症可治癒

2023年即將結束，過去一年國際上也發生了許多重要大事牽動著2024年的變局，已故保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴．萬加（Baba Vanga）生前就對2024年做出七大預測，包括普亭會被暗殺、某大國生物武器試驗、巨大經濟危機、可怕氣候事件、駭客攻擊層級上升、醫學突破及科技革命。

據英國《每日星報》、《鏡報》及《Astrofame》報導，盲眼龍婆曾準確預言黛安娜王妃、車諾比核電廠、美國911恐攻、英國脫歐及俄烏戰爭等事件，世人稱其準確率高達85%，而她離世前也留下了每一年的預言，這次針對2024年，包括全球政治、經濟及人類的生命健康都會受到大衝擊，影響不容小覷。

一、普亭遭暗殺

預言指出，俄羅斯總統普亭將會被親近人士暗殺。事實上，克里姆林宮一直否認普亭有健康上的疑慮，包括一直謠傳說他腸胃癌症、帕金森氏症+胰臟癌、甚至是心臟驟停等，許多網傳影片也發現他身體健康狀況非常惡劣，公開場合的出席還疑似找替身代打。

二、大國毀滅武器

有「一個大國」會執行毀滅性的生化武器測試攻擊，另還有不斷增加的恐怖份子會開始集結，並前往歐洲發動恐怖攻擊。

三、可怕氣候事件

2024年會有更多致命性的自然災害，且會有不尋常的行星軌道改變，導致氣候破壞及放射性的幅射物質增加。

四、經濟危機

巨大的經濟危機將襲捲全球，包括負債上升、更進一步的地緣政治緊張關係，不過有一股「經濟的力量」會從西方轉移至東方。

五、醫療突破

醫學治療上將會有更大的突破，不治之症會得到新的治療契機，包括像癌症及阿茲海默症都會有新療法。

六、科技革命

量子計算會出現大進展，而且可以比傳統的電腦運算方式解決更多問題，AI人工智慧也會加速發展。

七、網路攻擊

網路攻擊會增加，高級駭客直接攻擊電網和水處理廠等重要基礎建設，並威脅國家安全。