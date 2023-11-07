赴日別踩雷！日人對「1習慣」0容忍 女模曬一照片被罵沒禮貌

許多人喜歡在社群平台上分享日常點滴，但若遭到網友「各自解讀」，一不小心恐惹禍上身。日本模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）日前在超商挖到不錯的商品，便立刻將照片分享到X（原名為推特）與粉絲們交流。不料，網友們看到照片後，卻怒批伊藤的「1習慣」相當沒禮貌，讓她急跳出來澄清。

22歲的伊藤桃桃是日本時尚雜誌《小惡魔ageha》的專屬模特兒，近日她在超商內挖到好物，便在X上分享自己的獨特吃法。她在文中寫道，「在7-11的高麗菜絲裡加入沙拉雞肉、日式調味料，作成了雜食減肥餐，好吃到讓人可以一直吃下去，吃了之後很有飽足感，但卻只有167kcal」。伊藤也將成品照放到網路上，不料卻掀起網友熱議。

セブンの千切りキャベツにサラダチキンぶち込んで和風ドレッシング入れるだけの雑ダイエット飯美味しすぎて続けられる

お腹いっぱいになるのにこれで167kcal pic.twitter.com/XgFDiYOUOv — 伊藤 桃々 (@pp_m1216) 2023年10月22日

根據日媒「J-CAST NEWS」報導，部分網友揪出照片上的細節，認為伊藤在馬路上拍攝照片，且商品的袋子裡插著一雙筷子，便質疑她「邊走邊吃」，更留言抨擊她的習慣很差，「我唯一的感想就是妳這樣很不禮貌」、「妳在路上這樣吃嗎？」、「一邊走路一邊吃這個，怎麼想都太討厭了」。

因遭到部分網友誤解，伊藤隔日也立刻發文澄清，「我沒有邊走邊吃，我是在車子裡吃的」，她也說明當時是先在路邊拍照片，本來沒打算上傳到社群平台上的，沒想到吃了之後發現非常美味，這才決定與粉絲們分享食譜，對於造成誤會，她感到相當抱歉。

雖然照片一度引來誤會，但許多網友看到貼文後，也大讚伊藤分享的健康食譜，「這真是個好點子」、「這方法很不錯耶！不常自己做飯的人也可以吃得很健康，而且看起來味道也很好」、「看起來很美味」。也有人開玩笑留言稱，「雖然可能會吃得很飽，但感覺很快又會餓了」、「請給我米飯」。

與台灣常見的習慣大不同，日本多數地方都禁止民眾「邊走邊吃」，若旅客到當地旅遊，建議在商店週邊定點將餐點吃完，將垃圾收拾乾淨後再離開，可別為了自己一時的方便，誤觸了當地的「用餐NG行為」。