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赴日別踩雷！日人對「1習慣」0容忍 女模曬一照片被罵沒禮貌

聯合新聞網／ 綜合報導
伊藤桃桃日前在社群平台分享照片，不料卻被網友誤解，更被痛罵沒禮貌。圖／取自X@pp_m1216
伊藤桃桃日前在社群平台分享照片，不料卻被網友誤解，更被痛罵沒禮貌。圖／取自X@pp_m1216

許多人喜歡在社群平台上分享日常點滴，但若遭到網友「各自解讀」，一不小心恐惹禍上身。日本模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）日前在超商挖到不錯的商品，便立刻將照片分享到X（原名為推特）與粉絲們交流。不料，網友們看到照片後，卻怒批伊藤的「1習慣」相當沒禮貌，讓她急跳出來澄清。

22歲的伊藤桃桃是日本時尚雜誌《小惡魔ageha》的專屬模特兒，近日她在超商內挖到好物，便在X上分享自己的獨特吃法。她在文中寫道，「在7-11的高麗菜絲裡加入沙拉雞肉、日式調味料，作成了雜食減肥餐，好吃到讓人可以一直吃下去，吃了之後很有飽足感，但卻只有167kcal」。伊藤也將成品照放到網路上，不料卻掀起網友熱議。

根據日媒「J-CAST NEWS」報導，部分網友揪出照片上的細節，認為伊藤在馬路上拍攝照片，且商品的袋子裡插著一雙筷子，便質疑她「邊走邊吃」，更留言抨擊她的習慣很差，「我唯一的感想就是妳這樣很不禮貌」、「妳在路上這樣吃嗎？」、「一邊走路一邊吃這個，怎麼想都太討厭了」。

因遭到部分網友誤解，伊藤隔日也立刻發文澄清，「我沒有邊走邊吃，我是在車子裡吃的」，她也說明當時是先在路邊拍照片，本來沒打算上傳到社群平台上的，沒想到吃了之後發現非常美味，這才決定與粉絲們分享食譜，對於造成誤會，她感到相當抱歉。

雖然照片一度引來誤會，但許多網友看到貼文後，也大讚伊藤分享的健康食譜，「這真是個好點子」、「這方法很不錯耶！不常自己做飯的人也可以吃得很健康，而且看起來味道也很好」、「看起來很美味」。也有人開玩笑留言稱，「雖然可能會吃得很飽，但感覺很快又會餓了」、「請給我米飯」。

與台灣常見的習慣大不同，日本多數地方都禁止民眾「邊走邊吃」，若旅客到當地旅遊，建議在商店週邊定點將餐點吃完，將垃圾收拾乾淨後再離開，可別為了自己一時的方便，誤觸了當地的「用餐NG行為」。

日本 模特兒 X 推特 Twitter 超商 食譜

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