澳洲10天內連續5起情殺 專家發現恐怖情人都有這些特徵

澳洲日前發生一起驚人的謀殺案，一名女教師在學校慘遭殺害，專家調查後發現，會殺人的恐怖情人都有一些共同特徵。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，10月25日，21 歲的莉莉．詹姆斯（Lilie James）被發現陳屍在她任教的學校體育館浴室。涉嫌殺害詹姆斯的是她24歲的同事保羅．帝森（Paul Thijssen），據報兩人交往5週後分手，帝森在事發後打電話告訴警方詹姆斯的陳屍位置。詹姆斯是因頭部嚴重受挫死亡，疑似遭到榔頭敲擊，帝森於10月27日被發現陳屍在一處懸崖，警方也在附近垃圾桶發現凶器。

犯罪心理學家華森門羅（Tim Watson-Munro）調查發現，在詹姆斯事件發生後，光是過去10天內澳洲就有6名女子被殺，其中5人都是遭到親近的男性殺害。深入研究後，華森門羅指出，這些殺害伴侶的男性都有一些共同人格特質，像是沒有安全感、自尊心低落、喜歡吹噓自己等。

華森門羅表示，這樣的男性會認為女性伴侶的地位低於男性，藉交往增加自己的自尊心，但也因為如此，只要他們一旦感到自己地位被威脅，就會有肢體或心理上的暴力行為產生。這類男性通常會透過各個層面掌控交往對象，包含情緒、身體、財務等，甚至還會要求對方不准跟特定的家人朋友見面，或要對方辭職共用同一個帳戶。

他表示，恐怖情人在剛開始交往時，更常會以送禮、送花等「情感轟炸」的方式表達愛意。華森門羅說，這類的人通常在建立關係時都會迅速示愛，女性應留意上述種種特質，以確保自己不會「愛上不該愛的人」。