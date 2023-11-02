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布蘭妮的回憶錄首周銷量在美衝到110萬本 僅輸哈利王子

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
流行天后布蘭妮回憶錄《我內心的女人》（The Woman in Me）首周在美銷量達110萬本。路透
流行天后布蘭妮回憶錄《我內心的女人》（The Woman in Me）首周在美銷量達110萬本。路透

流行天后「小甜甜」布蘭妮10月24日推出的回憶錄《我內心的女人》（The Woman in Me），第一周光在美國就衝出110萬本的銷售佳績，成為今年來全美首周銷量僅次於哈利王子自傳《備胎》（Spare）的新書，後者1月上市，第一周賣出160萬本。

布蘭妮自傳的銷量包括預購、紙本銷售、電子書和有聲書。除了在她自己的Instagram帳號貼文外，布蘭妮其實沒怎麼宣傳，但有聲書版本由邀到奧斯卡金像奬最佳女主角提名的蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）獻聲演出，顯然是締造銷售佳績的一個關鍵因素。蜜雪兒威廉絲的配音大獲好評，根據出版商Gallery，是該公司有史以來賣得最快的有聲書，但未提供具體數字。

蜜雪兒 哈利王子 美國

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