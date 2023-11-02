布蘭妮的回憶錄首周銷量在美衝到110萬本 僅輸哈利王子

日本「偶像產業」經濟規模十分龐大，除了檯面上如AKB48等知名偶像團體以外，檯面下更有許多規模較小，和一般正式出道有別的「地下偶像」。然而，就在產業發展越來越蓬勃，當偶像的人越來越多之餘，卻也出現了一些濫竽充數，品質嚴重劣化的現象。

2023-11-02 10:14