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妙齡女夜歸遭男子拖入叢林性侵 還做1舉動欲滅證...法官這樣判

香港01／ 撰文：布萊恩
新加坡1名23歲女大學生獨自走夜路，遭1名陌生男子尾隨拉到叢林性侵。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
新加坡1名23歲女大學生獨自走夜路，遭1名陌生男子尾隨拉到叢林性侵。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

新加坡1名23歲女大學生，凌晨在公車站等車時，因不想讓其他人聽到她正和男友在打電話吵架，於是決定獨自走夜路行到下1個車站，沒想到遭1名陌生男子尾隨拉到叢林性侵。男子結束後還把水倒在女大生下體，企圖毀滅證據，她事後滿身傷，致電向室友求救報警。當地警方事發翌日極速拘捕男子，至上周五（10月27日），男子認罪，被判監16年及鞭刑12下。

綜合外媒報導，事發於2019年5月4日淩晨1時許，被告是現年26歲、來自印度的移工Chinnaiah Karthik，案發時在新加坡當清潔工。根據案情，當時23歲的受害人是南洋理工大學的學生，她在樟宜機場參加活動後，晚上約11時搭地鐵打算返回大學宿舍，卻搭錯車到克蘭芝地鐵站。由於已過午夜，她決定到附近公車站搭車返回宿舍，期間一直與男友講長途電話並爭吵。

受害人走到車站等車，發現車站約有10人，而下一班公車需等候約20分鐘。為免其他人聽到她與男友吵架，受害人決定獨自走夜路，步行到下一車站。

由於與男友吵架情緒激動，受害人沒有留意周圍情況，邊走邊哭，沒料原來被告早在公車站時已悄悄跟在她身後，並上前「關心」。受害人看到被告突然出現十分吃驚，大聲叫被告走開，但這時她才發現四周環境非常陌生，轉回頭想走回車站時，卻遭被告阻擋，要她繼續走。

受害人驚慌下按照指示繼續前行，回頭發現被告一直跟隨她，她於是把情況告知男友，並想過馬路走另一端擺脫被告，惟被告隨即追上，更揮拳打她的臉。受害人疼痛尖叫，男友聽到喊聲立刻致電受害人室友代為報警。

然而遠水不能求近火，被告多次拳打受害人後，用手箍著受害人頸部，強行拖進附近叢林性侵。過程中，被告一直用手掐住受害人頸部，導致受害人一度呼吸困難，掙扎卻遭被告更暴力對待，還警告她說大喊也不會有人聽到。

下體淋水圖毀滅證據

性侵得逞後，被告從受害人背包取出水壺，喝了口水後就把剩下的水倒在受害人下體，還把受害人內褲丟在叢林裡，之後走進叢林深處逃走。受害人滿身是傷，致電室友告知事件並報警。警方趕往現場，在附近大路找到不停哭泣的受害人。

受害人事後被送往醫院治療，全身上下多處瘀傷，頸部有勒痕，鼻青臉腫，傷勢之深，連趕至探望的男友都幾乎認不出她的模樣。警方案發當天展開地毯式搜索，並在翌日傍晚拘捕被告。

受害人身心受創 萌輕生念頭

案件審理期間，控方指受害人身心受創，今年7月身心創傷報告顯示，她仍會做惡夢及想起案發片段，卻不願向任何人提起案件，亦不敢找輔導員，就連父母也不知情，腦中更會浮現輕生念頭。

而根據被告醫療報告，被告最初稱他喝了一整天酒，不記得案發情況，後來又稱多年來他會出現幻聽和幻覺。案發兩年後，即2021年，被告醫療報告顯示，醫生診斷他可能有精神障礙，無法認罪，導致被告隔年被判「無事省釋（釋放但非無罪釋放）」，須還押於心理衞生學院。

直到2022年12月，被告情況好轉，案件至近日審理。被告於上周五（27日）認罪，法官指被告有預謀犯案、手段暴力，還企圖銷毀證據避開追查，判被告入監服刑16年，及鞭刑12下。

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文章授權轉載自《香港01》

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