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她「四原因」告別航空業 過來人齊點頭：不如想像中夢幻

聯合新聞網／ 綜合報導
前空服員詳列自己選擇離職的「四大原因」。示意圖／ingimage
前空服員詳列自己選擇離職的「四大原因」。示意圖／ingimage

每個人嚮往的職業不同，其中「空服員」十分受到歡迎。不過，因為其高壓的工作環境及長時間的移動等因素，經常讓空服員覺得疲憊，日前有名前空服員便在TikTok詳列自己選擇離職的「四大原因」，引起許多過來人共鳴。

外媒《Mail online》表示，前空服員艾許莉（Ashlee）在TikTok上發影片稱，雖然擔任空服員有很多好處，但她在不久前仍因「四大原因」而選擇離職。第一點「輪班制」，她指出，航空業是永不停止的工作，使輪班制變得十分要求員工要能「彈性安排」個人時間，因此讓她容易感到筋疲力盡。

艾許莉接著解釋第二點「難換班」，她說明，由於航空公司會需要確保每位空服員有足夠休息時間，導致她平時若想和同事換班會十分困難。第三點則是「不可預測性」，艾許莉強調自己平時的工作時間並非一成不變，她直言「航空公司隨時可以將她送往各處」，這也會增加空服員安排自我生活的難度。

艾許莉提到最後一點原因是「離家時間長」，她指出雖然空服員能到世界各地旅行這一點很吸引人，但自己卻對此非常厭倦，無奈坦言「最近只想花更多時間陪伴家人」。

影片底下，許多過來人認同艾許莉的想法，「好真實的想法」、「每個人都應該看過這部影片，了解這份行業並非想像中夢幻」、「自從我停止飛行工作，我的生活產生改變了！我感覺到神清氣爽，也幾乎不再生病，真的很不可思議」、「這份工作讓我失去旅行的樂趣，我變得不喜歡去機場，因為我會覺得是要去上班，而不是去放鬆」。

@ashleejjane

I quit my job as a flight attendant.. ✈️ #cabincrew #flightattendant #quitmyjob

♬ original sound - ASHLEE JANE 🖤

空服員 TikTok

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