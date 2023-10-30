體壇憾事！29歲冰球選手遭對手「冰刀鞋割頸」 球場濺血送醫不治

「死亡不曾將家族分離，離開的人年年都會回來一次。」每年的11月1日、2日是墨西哥「亡靈節」，不僅是墨西哥本地，擁有大量拉丁裔移民的美國部分地區也自10月就開始準備慶祝；亡靈節融合墨西哥原住民阿茲特克人傳統和天主教影響，生者藉節日緬懷、紀念逝去的親人。亡靈節的圖騰，例如骷顱頭、萬壽菊等，隨著2017年皮克斯動畫電影《可可夜總會》熱映而廣為世人所知。墨西哥人相信，在亡靈節期間過世的親人會返回家中，隨著美國萬聖夜文化流入，亡靈節慶典更加盛大，其意義也從原本的紀念死者，再增添了慶祝生命本身的意涵。

2023-10-30 10:13