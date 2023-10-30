體壇憾事！29歲冰球選手遭對手「冰刀鞋割頸」 球場濺血送醫不治
體壇近日發生一件憾事，美國籍29歲的冰上曲棍球選手亞當（Adam Johnson），28日比賽時遭對手冰刀鞋割傷頸部，當場血流不止，緊急送醫搶救仍不治身亡。
根據英媒《BBC》報導，亞當效力於英國諾丁漢一間職業冰球俱樂部「諾丁漢黑豹隊」（Nottingham Panthers），近日隨著隊伍出戰挑戰盃（Challenge Cup）賽事，碰上對手菲爾德鋼人隊（Sheffield Steelers），怎料意外就這樣發生。
根據網傳畫面，亞當當時與隊友一起朝敵對陣地前進，因而與對手發生碰撞，沒想到被撞翻的球員意外以刀鞋割破他頸部，亞當當場倒地並流下大片血跡，後來雖試圖站起來滑行一小段，身體卻無法負荷卻再次倒下，隨後隊友也趕緊將其攙扶離場，緊急送醫宣告不治。
「諾丁漢黑豹隊」事發後隔日發布公告，證實亞當死訊，並指出這件事讓俱樂部的每位成員都相當震驚與心痛，「他是我們的47號球員，不僅是一位出色的冰球運動員，更是一位非常棒的隊友」，黑豹隊也盼大家可以給亞當的親人、朋友及俱樂部的所有成員一些私人時間，因為大家都還沒有走出悲傷。
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