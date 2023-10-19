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萬聖節看哪部片？ 影史最恐怖電影排名前十出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
國外研究觀察民眾在觀看恐怖電影時的心律，認為2012年上映的《凶兆》為影史上最恐怖的電影。示意圖／ingimage
國外研究觀察民眾在觀看恐怖電影時的心律，認為2012年上映的《凶兆》為影史上最恐怖的電影。示意圖／ingimage

萬聖節即將到來，許多驚悚電影片也隨之上映。近日，外媒《Mail Online》報導，國外有研究小組觀察250名民眾在看恐怖電影時的心律，最終由電影《凶兆》榮獲影史上最恐怖的電影。

報導指出，該研究團隊為250名參與者裝上心率監測器，觀察民眾會對何種電影產生恐懼與興奮。根據研究結果顯示，2012年上映的《凶兆》為影史上最恐怖的電影。而《陰兒房》中，紅惡魔突然出現在主角賈許·蘭伯特（Josh Lambert）身後的景象，則是最可怕的場景。

研究小組稱，他們會觀察參與者每分鐘及每秒的心跳次數，若心律越高，即說明電影讓觀眾的血液循環越快，是興奮與恐懼的指標。此外，觀察小組還交叉比對測試者的心率變異（HRV），將各恐怖電影以100分為滿分做出排行。

電影《凶兆》便在眾多恐怖電影中獲得96分，奪得第一，研究人員表示「觀眾在看《凶兆》時，心率會從64bpm上升至86bpm，提高了34%」。第二、三名則分別是2020年上映並獲得95分的《鬼弒訊》與2022年上映評價為91分的《魔童謠》。報導說明，雖然《陰兒房》僅以90分獲得第四名，但電影中紅惡魔出現在主角身後的場景，卻是所有電影裡最可怕的一幕。

恐怖電影排行前十名，第一名《凶兆》，第二名《鬼弒訊》，第三名《魔童謠》，第四名《陰兒房》，第五名《厲陰宅》，第六名《宿怨》，第七名《微笑/詭笑》，第八名《驅魔》，第九名《地獄屋》，第十名《鬼手鬼手 請開口》。

萬聖節 電影

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