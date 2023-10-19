全球10大英語最好的非母語國家！他們外語能力為何如此出色？

全球英語能力最好的非母語國家，你知道是哪一國嗎？

根據《民族語》（Ethnologue）的統計，全球有近13億人使用英語，但當中只有約4億人是英語母語，其餘9億人口都是將英語作為第二外語——英語是目前唯一具有全球通用語和世界語地位的語言，若以母語區分，它也是僅次於華語、西班牙語的語言。

英語之所以如此風行，當然得歸功於大英帝國的殖民策略，大英帝國的最大面積曾達3400萬平方公里，是歷史上領土面積最大的帝國，19世紀起，英美兩國的快速發展使英語成為世界通用的國際性語言，也是世界上最多人使用的語言。

時至今日，只要稍微熟稔一點英語，幾乎就能在全球的旅行上暢行無阻，而你知道，全球英語最好的非母語國家是哪一國嗎？

衡量一個國家英語能力的世界標準、英語熟練度指數的英孚教育（EPI）便做出調查，這是基於111個國家和地區，超過210萬成年人的測試結果。

讓我們一起看看，全球10大英語最好的非母語國家。

10、德國（Germany）

德語為德國的官方語言，但和鄰國法國（France）不愛講英文的狀況相比，德國人的英語程度是非常高的，因為大多數德國學生在學時期都把英語視為最主要的第一外語，調查顯示，近70％的德國人可以用一種外語溝通，約30％可使用兩種以上的外語。

9、葡萄牙（Portugal）

葡萄牙的官方語言為葡萄牙語，葡萄牙語也因為殖民的關係，讓巴西（Brazil）成了南美洲唯一一個講葡萄牙語的國家，也是世上最大的葡語人口國。根據統計，葡萄牙的英語程度是南歐國家中最高的，葡萄牙人也視英語為最重要的第一外語。

8、芬蘭（Finland）

芬蘭的官方語言為芬蘭語和瑞典語，但一直以來，芬蘭的英語程度都是舉世知名的，芬蘭的教育視英語為最主要的外語，這讓芬蘭人在英語溝通上打了很高的基礎。

7、瑞典（Sweden）

瑞典的官方語言為瑞典語，身為斯堪地那維亞語系，瑞典語和英語有許多結構上的相似，這成了瑞典學習英文上的一大優勢。雖然居民們日常並不會說英文，但英語是標準的「工作語言」，隨著貿易全球化，英語成為瑞典人最普遍的第一外語，從19世紀中葉開始，英語就是高中的必修課程。

6、比利時（Belgium）

比利時的官方語言很多，有荷蘭語、法語與德語，由於比利時位處歐洲日耳曼語族與拉丁語族的分界線上，所以大部分人民基本上都會說兩種以上的語言，為了保持國際競爭力，比利時非常重視英語，在當地的英語溝通幾乎沒有問題。

5、丹麥（Denmark）

丹麥的官方語言為丹麥語，但考量到全世界僅有約600萬人使用丹麥語，丹麥人一直都很重視英語的練習，和瑞典同為斯堪地那維亞語系的丹麥，在英語的學習上更有不少的優勢。調查顯示，約90％的丹麥人視英語為最主要的第二語言，而且都能非常熟悉的使用。

4、挪威（Norway）

挪威的官方語言為挪威語，這也意味著北歐除了冰島（Iceland）以外，其餘4個國家都是英語程度極高的國家，挪威語同樣為斯堪地那維亞語系，英語學習上有許多相似之處。值得一提的是，除了芬蘭語外，挪威語、瑞典語與丹麥語都有許多相近的地方，三國人基本上都能在基礎的對話上互相溝通。

奧地利的官方語言為奧地利德語、巴伐利亞語，奧地利德語為德語的分支，基本上可理解為英國英語與美國英語的差異，只有些許詞彙上的不同，而奧地利由於英語教育的普及，英語是非常暢通的。

奧地利景色示意圖。 圖／陳志光、游慧君。

新加坡的官方語言非常多，包含馬來語、英語、華語和坦米爾語，由於英國殖民地的緣故，新加坡在這獨特的地理位置上發展為繁榮的轉口港，一直到二戰結束以前，新加坡都是大英帝國在東南亞最重要的戰略據點。

新加坡自1965年獨立建國以來，雙語教育就成了最基本的方針，每位學生都要精通英語和自己的母語，加上強大的商業能力和金融地位、投資重鎮，英語是新加坡最重要的語言。

新加坡示意圖。（美聯社）

1、荷蘭（Netherlands）

一直以來，荷蘭都是英語最好的非母語國家，也是全球最具有代表性的指標。荷蘭的官方語言為荷蘭語，但荷蘭語屬於日耳曼語系，和同樣語系的英語有許多相似之處，讓英語的普及程度非常的高，根據官方的統計，至少有95％的荷蘭人會講英語，加上英語環境充斥在生活中，早已成了日常的一部分。

不僅如此，荷蘭一樣是從小學開始就非常重視英語教育，不只注重閱讀，還會把重點放在口語和書面溝通。加上荷蘭國際貿易和商業地位，英語成了荷蘭最重要的商業語言，這些關鍵都是荷蘭的英語能力如此出色的原因。

荷蘭示意圖。圖／Ingimage。

（本文出自2023.10.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）