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「火環」來了！日環食橫貫美洲 美國下次見要等到2046年

中央社／ 新墨西哥州艾布奎克14日綜合外電報導
美洲各地的天文觀測者齊聚新墨西哥州艾布奎克，把目光望向天際，觀看難得一見的天文奇景：日環食。美聯社
美洲各地的天文觀測者齊聚新墨西哥州艾布奎克，把目光望向天際，觀看難得一見的天文奇景：日環食。美聯社

美洲各地的天文觀測者今天把目光望向天際，觀看難得一見的天文奇景日環食美國下次再見日環食則得等到2046年。

一群人戴著護目鏡，聚集在美國新墨西哥州艾布奎克（Albuquerque），與美西多地的天文愛好者一同觀賞月球在距離地球最遠的地方通過太陽和地球之間。

由於距離太遠，月球無法完全遮住太陽，此時就會出現「火環」奇景。

艾布奎克的觀測者看到「火環」出現時，無不大聲歡呼，柯薩德（Shannon Cozad）讚嘆說，「太壯觀了，讓我們敬畏」。

短短數小時間，「環食路徑」穿過多座大城，包括俄勒岡州尤金（Eugene）和德州聖安東尼奧（SanAntonio），日環食前後一兩個小時則可觀測到日偏食。

8歲的索昆比（Mubaraq Sokunbi）和家人一起參加艾布奎克的熱氣球節，他興奮地說：「有點像黑洞，月亮遮住了太陽，然後太陽周圍有一圈光環。」

在特定地點可觀測到30秒至5分鐘的日食，觀測者得採取安全預防措施，使用觀日專用眼鏡而非普通的太陽眼鏡，才能保護眼睛。

日食穿過墨西哥和中美洲，通過哥倫比亞與巴西北部進入南美洲，最後在大西洋日落時結束。

美國2017年曾出現日全食，明年4月還會再有，之後就要再等到2044年，下次的日環食則得等到2046年。

一群人戴著護目鏡，聚集在美國新墨西哥州艾布奎克，與美西多地的天文愛好者一同觀賞月球在距離地球最遠的地方通過太陽和地球之間。美聯社
一群人戴著護目鏡，聚集在美國新墨西哥州艾布奎克，與美西多地的天文愛好者一同觀賞月球在距離地球最遠的地方通過太陽和地球之間。美聯社

日環食 美國 奇景 日食

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