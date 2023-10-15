原住民公投未過關 澳洲殖民史難修復

澳洲在憲法中仍無法保障原住民！該國於14日舉行原住民權修憲公投，結果以贊成40%對上反對60%的結果遭到否決，原住民無法被寫入憲法與設立專責機關管理。但此公投在上路時即遭遇不少阻力，反對團體認為，若在憲法中刻意標註原住民，反而才是不平等。

全國反對大於贊成

根據《英國廣播公司》報導，澳洲14日舉行俗稱「聲音」的原住民促權公投，若公投通過，原住民將會被寫入憲法中，並設立專責機構管理原住民事務。但結果公投卻壓倒性以40%贊成對60%反對的結果遭到否決，且澳洲6個州都是反對大於贊成。對此，澳洲總理艾班尼斯也表示，接受民主程序帶來的任何結果。

但他也同時呼籲雙方民眾不要因此對立，公投後大家還是澳洲人。澳洲2600萬人口中有3.8%是原住民，且在澳洲居住約6萬年，但澳洲直到1962年才給予原住民選舉權，1971年才將原住民納入人口普查，比起加拿大、紐西蘭與北歐等國家，澳洲改善原住民權益的腳步慢了許多。

鄉村反對率較高

而這次公投也是澳洲第45次修憲公投，但無法成為第9次通過的議案。贊成方認為，《澳洲憲法》是1901年一群老白男規劃的，且澳洲長期對原住民的待遇並不佳，應儘速將原住民寫入憲法保障的族群中，但反對者認為，將原住民寫入憲法會創造「特殊階級」，反而才會形成不平等。

《ABC新聞網》提到，在新南威爾斯州、首都特區與維多利亞州等都會區的贊成票較多，墨爾本高達有84%民眾支持聲音公投，但全國多數選區，尤其是鄉村與偏遠地區都是反對票數領先，且此次公投也未獲得執政黨全面支持與動員。

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