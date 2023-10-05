詭異懸案！菲律賓抵泰貨櫃驚見2腐屍 法醫推斷：死亡逾2週

泰國傳媒報導，1個由菲律賓運至曼谷叻卡邦地區的貨櫃，日前被發現有1男1女屍體，死亡時間約已2周，當地警方及鑑證人員前往現場調查。

事件緣於10月2日有人報案，指在叻卡邦的倉庫內，有1個由菲律賓運來、空的貨櫃箱內藏有2具腐爛的屍體。 其中女屍身穿粉紅襯衫及褲，死狀疑曾被拖拉到外面、男屍則赤裸躺在貨櫃內。 2名死者身上無身份證明文件，男屍身上有紋身，但警方檢查後認為泰國沒同類紋身，而女屍右手無名指戴了戒指。

泰國警方接報指有空貨櫃藏有2具腐屍，立即封鎖現場調查。（網上圖片）

警方表示，事件最初被揭發時，有指2名死者身上有「燒傷」，但調查現場沒有打鬥或遇襲跡象，也未如大家所想的屍體曾被焚燒。 而事發的貨櫃箱很厚，如果裏面有人被困，即使用手敲打也很難被外面聽到。

警調查發現該貨櫃9月24日由菲律賓出發、28日到達廉差邦港口，2日凌晨5時才運抵該貨倉，法醫推斷2人死亡時間約已2周，故命案可能不是在泰國喪生。 消息人士透露，推斷女死者生前已懷孕，但警方需進一步確認。

死者身份至今未公布，當地社會質疑事件涉及謀殺，而且太多不確定之處，要求警方盡快破案。 警方正傳喚連輸公司人員調查。

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文章授權轉載自《香港01》