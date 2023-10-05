快訊

中颱小犬襲蘭嶼災情重！房子垮了、車子翻了 加油站油槍吹走了

氚濃度未超標！日本今早開始排放第二輪福島核汙水 預計17天排7800噸

颱風天買哪種菜最便宜？「這種菜」1包不用20元主婦們激推

詭異懸案！菲律賓抵泰貨櫃驚見2腐屍 法醫推斷：死亡逾2週

香港01／ 撰文：李納德
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

泰國傳媒報導，1個由菲律賓運至曼谷叻卡邦地區的貨櫃，日前被發現有1男1女屍體，死亡時間約已2周，當地警方及鑑證人員前往現場調查。

事件緣於10月2日有人報案，指在叻卡邦的倉庫內，有1個由菲律賓運來、空的貨櫃箱內藏有2具腐爛的屍體。 其中女屍身穿粉紅襯衫及褲，死狀疑曾被拖拉到外面、男屍則赤裸躺在貨櫃內。 2名死者身上無身份證明文件，男屍身上有紋身，但警方檢查後認為泰國沒同類紋身，而女屍右手無名指戴了戒指。

泰國警方接報指有空貨櫃藏有2具腐屍，立即封鎖現場調查。（網上圖片）
泰國警方接報指有空貨櫃藏有2具腐屍，立即封鎖現場調查。（網上圖片）

警方表示，事件最初被揭發時，有指2名死者身上有「燒傷」，但調查現場沒有打鬥或遇襲跡象，也未如大家所想的屍體曾被焚燒。 而事發的貨櫃箱很厚，如果裏面有人被困，即使用手敲打也很難被外面聽到。

警調查發現該貨櫃9月24日由菲律賓出發、28日到達廉差邦港口，2日凌晨5時才運抵該貨倉，法醫推斷2人死亡時間約已2周，故命案可能不是在泰國喪生。 消息人士透露，推斷女死者生前已懷孕，但警方需進一步確認。

死者身份至今未公布，當地社會質疑事件涉及謀殺，而且太多不確定之處，要求警方盡快破案。 警方正傳喚連輸公司人員調查。

延伸閱讀：

離譜！陌生裸女霸屋趕不走 房東向鄰居求救也束手無策 結果是這樣

慘！大陸女游泰遭男同胞綁架勒索 醒來全裸疑遭性侵 最終這樣逃脫

文章授權轉載自《香港01》

菲律賓 泰國 曼谷 命案

相關新聞

詭異懸案！菲律賓抵泰貨櫃驚見2腐屍 法醫推斷：死亡逾2週

泰國傳媒報導，1個由菲律賓運至曼谷叻卡邦地區的貨櫃，日前被發現有1男1女屍體，死亡時間約已2周，當地警方及鑑證人員前往現場調查。

老夫婦高額現金不存銀行、家裡亂塞 兒一檢查崩潰「少了四分之一」

說到存錢，很多人會聯想到是把錢存在郵局、銀行之類的金融單位裡。但對早期的長輩來說，有可能會因為當時金融服務並沒有那麼方便，養成把錢收在家中角落的習慣。但如此一來，就容易發生錢忘記放在哪等等的糾紛，近來在日本，就有這麼一起案例。

《續‧窗邊的小荳荳》：90歲黑柳徹子為戰爭下的孩子書寫續篇

日本國民級作品——《窗邊的小荳荳》——由知名的演員、主持人黑柳徹子撰寫的自傳散文，1981年出版後廣受歡迎，至今已在全球35個國家翻譯出版、累計銷售超過2,500萬冊，是日本戰後最暢銷的代表作之一。《窗邊的小荳荳》是黑柳徹子童年歲月的故事，也記錄了二戰時期下的艱苦年代；作品問世後時隔42年，現年已經高齡90歲的黑柳徹子，不僅仍活躍於電視舞台，還在今年10月正式推出《續．窗邊的小荳荳》，延續小荳荳在戰後長大成人的故事。這也是徹子在看見烏俄戰爭爆發之後，決心替受戰火之苦的孩子們，書寫的希望之書。

別躺著滑手機！醫曝風險「最嚴重得動刀」多位苦主現身附和

現代人手機不離身，平常閒來無事，就習慣掏出手機滑一滑打發時間。不過近來有日本醫師提醒，在沙發或床上等「躺著滑手機」這個動作，其實擁有一定程度的風險，弄不好甚至會受傷開刀，需要多加留意。

疑因未戴頭巾與執法人員衝突 伊朗少女陷昏迷情況危急

兩名重要人權倡議人士向路透社表示，一名伊朗少女疑因違反佩戴頭巾規定，在地鐵上與執法人員發生衝突而陷入昏迷；她目前人在加護...

女大生機場半裸被搜查！因1舉動被控告攻擊入獄 半年花掉百萬身心俱疲

一名21歲美國女大生伊麗莎白（Elizabeth Polanco De Los Santos）幾個月前在杜拜機場準備搭機返回紐約時，被機場人員要求進行脫衣搜查，沒想到檢查過程中，她輕碰到機場人員手臂，被對方控告．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。