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買房夢變惡夢！七旬翁以為獲巨額獎金 全家因1個疏忽無家可歸

香港01／ 撰文：田中貴
阿瑪尼一家被趕走後，仍然在屋外留守。（太陽報）
阿瑪尼一家被趕走後，仍然在屋外留守。（太陽報）

每個人都想中頭獎，但貪心卻容易被騙徒有機可乘。非洲國家津巴布韋一名七旬老翁一直想買大房子，有一日其兒子指收到手機訊息，內容聲稱兒子在英國1個線上投注網站中了100萬英鎊（約新台幣3907萬元），但要求他先匯款1,600英鎊（約新台幣62,518元）才能領獎。老翁以為天降橫財，連忙將自住房屋作為抵押向友人借錢匯款，卻不知已入騙網。直至騙徒要求他再付800英鎊（約新台幣31,259元），老翁才懷疑受騙，無奈無法還錢，房產更被友人收走，一家人被迫離開家園，其悲慘經歷一傳十、十傳百，幸好一眾街坊沒有落井下石，反而積極籌錢，希望為他們一家人贖回房產。

71歲的阿瑪尼（Taurai Amani） 的自住房屋約10年前被津巴布韋政府當成非法建築拆除，大房子變成只剩2個房間，令他需要和65歲妻子梅雷西娜（Meresina）和其他家人一起住在小屋內，此事令他一直耿耿於懷，想為一眾兒子和孫子孫女買大房子，豈料買房夢卻是惡夢的開始。

2019年8月，阿瑪尼的兒子表示收到1則手機訊息，內容聲稱他在英國一個線上投注網站中了100萬英鎊（約新台幣3907萬元），只要先支付1,600英鎊（約新台幣62,518元），就能取得巨額獎金。阿瑪尼得知消息非常開心，以為終於可以買房子，甚至成為富翁。

不過阿瑪尼一家收入和積蓄不足以支付1,600英鎊，他決定抵押自住房屋，成功向友人借錢，並叫兒子將款項匯至訊息指定的銀行帳戶。成功匯款後，一家人一心打算收錢，但兒子再收到訊息，這次再被要求支付800英鎊（約新台幣31,259元），阿瑪尼思疑並向警方求助，才獲悉這是典型的電信詐騙

騙徒利用訊息騙走阿瑪尼一家的1,600英鎊。情境示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
騙徒利用訊息騙走阿瑪尼一家的1,600英鎊。情境示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

不但巨額獎金落空，而且欠了一身債，阿瑪尼一家無法還錢，其朋友債主派人收房，趕走他們。阿瑪尼一家無家可歸，事件傳遍整個社區，不過街坊聞訊沒有落井下石，反而願意籌錢，希望為他們贖回房產。阿瑪尼感到既慚愧，又感激，希望其他人以此為誡，切勿輕信來歷不明的電話訊息，因而誤中騙局。

阿瑪尼的友人則委託律師處理房產問題，代表律師表示，當事人2019年向阿瑪尼借錢，對方無法還債，而且拒絕遷出。事件拖到今年8月，當事人一方取得法庭許可，才將阿瑪尼驅逐出去，絕對符合法律。

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文章授權轉載自《香港01》

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