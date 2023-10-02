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在南韓當兵寧願去坐牢！網曝驚人內幕：把你當垃圾的氛圍才是夢魘

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在ptt發起討論，分享自己的同學是南韓人不想當兵，因此想一直待在台灣讀大學與就業，令原po不禁懷疑，南韓是不是也是舉國男生都在拚免役？示意圖／ingimage
一名網友在ptt發起討論，分享自己的同學是南韓人不想當兵，因此想一直待在台灣讀大學與就業，令原po不禁懷疑，南韓是不是也是舉國男生都在拚免役？示意圖／ingimage

有些人當兵的時候曾想過逃兵，覺得男生當兵就如同夢魘一樣可怕！一名網友在ptt發起討論，分享自己的同學是南韓人且不想當兵，想一直待在台灣讀大學與就業，令原po不禁懷疑，南韓是不是也是舉國男生都在拚免役

一名網友表示，大學時期有同學是南韓人，在南韓許多男生會在大二時休學去當兵，畢業後才不會與社會脫節兩年，但由於原po同學不想當兵，於是跑來台灣讀大學，畢業後也不想回去當兵，因此決定待在台灣工作。他說：「由於南韓每年在軍中自殺超過100人，霸凌太嚴重，又沒有周休二日，還要當兩年的兵，就跟地獄沒兩樣。」另外，跟台灣文化不同的是南韓兵變率是100%，女生一旦知道你要當兵，100%會跟你分手。原po懷疑，這樣聽起來，南韓是不是也是舉國男生都在拚免役？

貼文一出，網友紛紛提出自己的看法，「腦袋有洞才想當兵吧，沒看一堆政客都想辦法免疫或替代役」、「當兵痛苦的地方不是很操，而是那個氛圍，把你當垃圾的氛圍」、「應該沒有幾個人自願想當兵的吧！」、「你朋友這樣是根本不能回國吧！」。有一部分網友勸原po網友不要逃兵，「南韓逃兵好像直接社死」、「沒當兵直接社死」、「出社會沒當兵，會被社死」

而引起廣大網友回應軍中一直存在學長學弟制，「韓國這麼講求輩分年紀的地方，軍中遇到擊敗人的機率大概很高」、「學弟制超恐怖」、「韓國跟當兵有關的影集電影幾乎都有霸凌」、「日韓很可怕，那套階級制連一般百姓都會拿來當槍使，台灣的話沒有一點權勢基本上沒人鳥你」、「手足相殘，生靈塗炭」、「學長學弟制很重，又是在軍中，那就更慘！」、「學校跟公司都一堆霸凌，何況是更封閉的軍營」。

也有網友提到「當兵就跟殺豬一樣要付出代價，才有回報」、「當兵本來就是一件浪費人生的事，除非未來想當軍人」、「是人就不想當兵，哪國都一樣」。此外，網友還強調南韓比起當兵，還寧願去坐牢，「還是去監獄服役三年，比當兵好一點」、「他們這樣搞好像要坐牢」。

霸凌 南韓 免役

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