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88歲母住豪華養老院「如高級飯店」 沒多久悶出病想回家了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本老太太住進高級養老院，卻因為方言問題溝通不良悶出病來。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本老太太住進高級養老院，卻因為方言問題溝通不良悶出病來。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

長照是現代面臨的社會議題之一。儘管坊間有許多長照機構，但是銀髮長輩們入住之後，是不是能夠過得舒適，往往也是未知數。即便外在條件如何光鮮亮麗，也可能因為一些生活習慣上的落差，出現意想不到的問題。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名椎名多江的88歲女性，原先住在一個鄉下地方，兒女則在大城市上班。本來多江偶爾種種田、當當志工，日子還算過得充實，不過隨著年紀增長，腳和腰都出現毛病，使得她越來越沒辦法外出。

由於擔心母親的狀況，兒女們便提議請媽媽來都市裡的高級養老院居住。且這家養老院距離次女的住處，只有十分鐘的車程，隨時也都能見到面。試住過後，多江對於養老院內有如高級飯店般的豐富設施相當滿意，於是決定入住。

然而在一個月後，多江卻產生嚴重不適應的問題。原來是因為長年在農村生活的她，操著一口相當特殊的方言，因此和工作人員及其他老年人聊天時，總是會碰到溝通上的障礙，多江自己內心漸漸產生壓力，且變得越來越孤獨。結果在心理困擾下，身體也開始出現腸胃不適、發燒等病症，還說想要回到自己家裡。

由於在入住之前，多江已經將老家給賣掉而住到兒女的家中，又擔心在都市生活也有適應上的困擾。使得現在家人們，只能想辦法去尋找其他合適的安養院，能夠讓年邁的母親過上舒服的日子。

日本 老年人 長照

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