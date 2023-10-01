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影／法國醫院關閉夜間急診 民眾搬出「投石機」上街示威抗議

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾搬出投石機，上街抗議醫院急診室夜間關閉。圖片來源／翻攝自Ouest-France
民眾搬出投石機，上街抗議醫院急診室夜間關閉。圖片來源／翻攝自Ouest-France

9月28日，法國菲尼斯泰爾省卡賴市（Carhaix），一名女嬰因急診室「夜間管制」而無法就醫，最後呼吸困難死亡。此事件點燃民眾的怒火，昨（9月30日）將近千人在坎佩爾舉行示威抗議，民眾甚至搬出「投石機」，正面與警方對峙。

根據《巴黎人報》（Le Parisien）報導，9月30日下午，近千名法國民眾聚集在坎佩爾街上，抗議醫院關閉夜間急診，要求重新開放24小時急診室。從《西法蘭西報》（Ouest-France）釋出的影片當中可以看到，民眾部署投石機面對駐紮在菲尼斯泰爾省前面的警察，強烈表達內心的憤怒。

自9月初起，卡賴（Carhaix）從晚間6點半到隔天早上8點，急診室皆實施「夜間管制」，只有下午3點前預約的病患才能夠接受治療。當地民眾持續進行示威抗議，譴責急診室夜間關閉的決策。

9月27日晚間，一名6個月大女嬰因夜間管制而無法在醫院急診室接受治療，最終在家中呼吸困難身亡。雖然院方稱與急診夜間管制並無關聯，但女嬰的死仍然加劇了人們的憤怒，並在本週六動員上街。

事實上，法國急診醫護人員短缺，夜間急診資源量能不足問題已經存在許久，過去醫護人員也曾上街抗議過夜間值班的問題。據《西法蘭西報》報導，卡賴市長Christian Troadec表示，「如果我們必須像2008年那樣動員起來，我們會這樣做。」

法國 警察

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