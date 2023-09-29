送康乃馨、跪拜捧花、師生對調？各國教師節活動超展開

選擇928這天為教師節，是經曆法換算考據出孔子誕辰而訂出的。但沒有「孔子」這位至聖先師的其他國家，教師節又是哪一天呢？而這些國家，又有什麼樣的活動來慶祝教師節呢？《遠見》帶您一次看！

你知道嗎？教師節，並不是一開始就選定「至聖先師」孔子生日，也就是9月28日的。

那麼，是哪一天？

1930年代，政局動盪，教師待遇也很不理想，當時一些教育家選在1931年6月6日，前往南京中央大學發表宣言，呼籲保障教師地位，後來就議定6月6日為教師節，但沒有獲官方承認。

直到1939年，開始推崇孔子禮教，選定農曆8月27日孔子誕辰作為教師節；1952年，國民政府遷台後，才將原本教師節轉換為國曆，訂定9月28日為教師節，以紀念孔子。

其他國家的教師節是哪一天？他們怎麼慶祝？

1.葡萄牙

1890年，葡萄牙一所大學的畢業生，在5月18日，以彩帶向老師表達謝意，老師也在彩帶上簽字後交還給學生。後來，政府就把這一天定為教師節；葡萄牙，成了世界上最早訂定教師節的國家。

2.德國

德國的教師節在每年6月12日，學生會送老師禮物，而德國人的習慣是，老師收到後，會將禮物公開展示。

3.法國

法國其實沒有明定哪一天是教師節，但他們都習慣和聖誕節一同慶祝，學生會送卡片和禮物給老師，有些家長甚至會帶著禮物，到老師家作客！

4.日本

每天都是教師節？在日本，老師是備受社會尊重的職業，在生活中，不論購物或搭乘大眾運輸都會受到禮遇，因此有了「每天都是教師節」的說法。

5.南韓

南韓以世宗大王的生日5月15日作為教師節，世宗大王是朝鮮王朝第4代國王，對南韓語言和文化發展帶來深遠的影響，特別的是，南韓會準備康乃馨送給老師，表達感謝之情。

6.印度

印度的教師節選在9月5日，是為了紀念印度民主化後的第二任總統薩瓦帕利（Dr. Sarvepalli Radhakrishnan）生日。這一天，學生和老師的角色會對調，改由「學生上台教課，老師在台下聽課」，讓學生親身體驗當教師的辛勞。

7.泰國

在泰國有兩天教師節！一個在1月16日，另一個是6月份的「拜師節」。當天，會舉行隆重的敬師儀式，由學生製作捧花，並以跪拜姿勢向老師致敬。

全世界共同節慶！10月5日，世界教師節

除了上述國家有明定的教師節，全世界還有100多個國家，是藉由「世界教師節」來向老師表達感謝。

世界教師節是在1994年，由聯合國教科文組織和國際勞工組織共同發起創立。在這一天，不僅會慶祝教師如何改變教育，還會感謝教師充分發揮才能和職業能力，來教育學生，並重新思考全球教職的未來發展。

2023的主題為「我們需要教師，來實現我們想要的教育；強調扭轉教師短缺，是全球的當務之急」，主要是希望阻止教師數量的下滑，並強調增加教師數量的重要性，透過各種活動，倡導有尊嚴和價值的教師職業，分析他們面臨的挑戰，以吸引、留住和激勵教師等教育工作者。

除了教師數量短缺，學校還得面臨來自家長的壓力。

未來台灣學會等多個教育團體，近期針對台灣中小學老師快樂程度進行大調查，若滿分為10分，有3成教師的快樂指數在4分以下；但，也有3成教師的壓力指數達6分以上。探究其原因是，老師常要面臨來自家長的心理壓力，以及耗費過多時間處理行政工作，無法兼顧教學品質。

教師節這天，除了感謝老師的辛勞，也可以多花一些時間，正視教育現場的問題，著手改善，才能打造出良好的教育環境。

（本文出自2023.09.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）