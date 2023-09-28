台灣人曾說看不懂的品牌！這條亮片內褲要價18萬 史上最貴仍銷售一空

義大利奢侈品牌Miu Miu在今年秋季成衣秀推出兩種顏色的亮片內褲，官網定價飆出5600美元（約新台幣18萬）高價，當中還有幾個尺寸已經銷售一空，令人瞠目結舌，有外媒指出，Miu Miu這款內褲比Gucci推出的緊身胸衣貴很多，很有可能是史上定價最貴的內衣褲。今年6月「北一女神」蔡瑞雪也曾外穿Miu Miu內褲，當時還被不少台灣網友形容造型很前衛，直呼「看不懂」。

根據紐約郵報報導，Miu Miu大秀推出一款「刺繡絲綢和羊毛內褲」，一共有金色、玫瑰色可選擇，官網售價超級驚人，定價為5600美元（約新台幣18萬），實際一查官網，玫瑰色已經有3種尺寸售罄，金色2種尺寸也銷售一空，看起來頗受消費者歡迎。

紐約郵報直言，先前也有其他品牌推出昂貴內衣褲，例如Nice Laundry有推出金線刺繡羊絨內褲售價1400美元（約新台幣4萬），Gucci也有販售4000美元（約新台幣12萬）的鑲水晶絲綢緊身胸衣，但Miu Miu這款內褲定價更嚇人，官網售價達5600美元（約新台幣18萬）。

紐約郵報也指出，近幾個月來，社群名人和上流社會人士很流行「無褲穿搭」，也就是脫掉褲子，只穿內褲到處趴趴走，而這種風潮似乎是名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）引領的，進而被各個名人追捧，像超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）會穿著白色內褲和靴子漫步在曼哈頓街頭，而卡戴珊家小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）也穿白色內褲，裡面搭配黑色絲襪，出席巴黎時裝周。

值得一提的是，台灣「北一女神」蔡瑞雪有跟上這波內褲外穿的潮流，今年6月在IG分享到墾丁度假美照，也有外穿Miu Miu內褲，當時有不少台灣網友讚賞蔡瑞雪的好身材，但也直言看不懂這穿搭，「這服裝看了很久還是不懂」、「這是我今年見過最荒唐的衣服」、「這服裝真的看不懂...」。