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抱著家人骨灰罈搭機 空服員暖心一句話讓他差點落淚

聯合新聞網／ 綜合報導
日本有網友分享自己在飛機上遇到體貼空服員的經驗。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
日本有網友分享自己在飛機上遇到體貼空服員的經驗。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

當人在面對親人離世的悲痛時，一個體貼的舉動或安慰也許都能帶給對方莫大的力量。日本有位網友便在網上分享，他在幾年前因故需要帶著家人的骨灰罈乘坐飛機，起初不知情的空服員希望他能將物品置於座位下方，但在了解實情後，空服員的回答卻讓他每每回想起來都十分感動。

該網友在日媒《 Jタウンネット》上投稿，分享自己前幾年的搭機經驗。那時他的阿姨剛離世，因為除了阿姨和原PO母親以外的人都住在外縣市，但母親當時身體不便，最後便由身為姪子的原PO辦理一切手續。由於阿姨生前曾說過，希望往生後能回到老家，原PO於是帶著她的骨灰罈搭飛機回去。

搭機時因為行李很多，他將其他行李放在頭頂的置物櫃以及腳邊，骨灰罈則是用包袱巾裹起來手持著，不知情的空服員見狀便對他說，「請將行李放在座位底下」，因為不想這樣對待自己的親人，原PO便向空服員告知了行李的內容物及自己的意願。

令原PO感到意外的是，在聽到他的回應後，空服員便微笑著點頭離去，過沒多久又折返回來向原PO表示，「因為前面還有兩個空位，讓阿姨到那邊坐可以嗎？」，並且在協助自己搬運行李時又說，「很榮幸能服務阿姨最後一次的搭乘，敬祝您們有良好的乘機體驗」。

原PO表示，雖然在阿姨生前沒有機會一起旅行，但在最後仍留下了坐在身旁一同搭機的回憶，想必阿姨也會很開心吧，而時至今日，每每回想起當時空服員的體貼表現，他仍會感動到熱淚盈眶，真的非常感謝對方。

空服員 日本 家人

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