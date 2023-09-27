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NASA打開歐塞瑞斯號樣本罐 發現「黑色塵埃、碎片」疑為小行星碎片

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家今天打開把小行星樣本帶回地球的太空探測器「歐塞瑞斯號」樣本罐，發現黑色碎片。路透社
美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家今天打開把小行星樣本帶回地球的太空探測器「歐塞瑞斯號」樣本罐，發現黑色碎片。路透社

經過7年等待，美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家今天打開把小行星樣本帶回地球的太空探測器「歐塞瑞斯號」樣本罐，發現黑色碎片。

NASA表示，研究人員今天打開「歐塞瑞斯號」（Osiris-Rex）送回的樣本罐，在其航空電子設備甲板上發現「黑色塵埃和碎片」，但NASA並未具體說明這些塵埃和碎片是否屬於這顆小行星。

科學家等不及要研究這些樣本，而這將會需要「精密拆解」收集樣本的機械手臂。

太空船歐塞瑞斯號於2016年發射，4年後從小行星貝努（Bennu）的岩石表面採集了約250公克的塵埃樣本。

NASA表示，即使是這麼小的數量，也應該會「幫助我們更了解可能威脅地球的小行星類型」。

24日，歐塞瑞斯號的樣本回收艙穿越地球大氣層，在美國西部猶他州的沙漠著陸，完成62.1億公里旅程。

10月11日將召開記者會，向大眾展示這些樣本。

科學家相信，分析這顆小行星，能讓研究人員更了解太陽系的形成，以及地球為何適合居住。

大部分樣本將保存起來供後世研究，約1/4會立即拿來進行實驗，少量樣本會轉交給任務夥伴日本及加拿大。

NASA 太空 美國

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