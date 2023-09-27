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番茄醬倒不乾淨怎麼辦？神人出奇招「一滴不浪費」完美解決
番茄醬是不少人常用的調味料，對於部分薯條愛好者來說，更是不能缺少的一份子。但瓶裝番茄醬倒不出來、倒不乾淨，不免成為使用上的困擾。國外一名女子便分享一妙招，只需數秒，就能讓番茄醬移往並集中在瓶口處，達到「一滴都不浪費」的效果。
據《鏡報》報導，一名國外女子凱西·里格（Casey Rieger）在Instagram上分享不浪費番茄醬的妙招。凱西在其拍攝的影片中，首先展示使用中的番茄醬常有的樣貌，即當把番茄醬瓶身倒置時，雖然敲擊瓶底會有一部分的醬料流到瓶口，但還是會有少量的番茄醬黏附在瓶身內壁上。
凱西接著秀出如何讓黏附在內壁上的番茄醬也能流到瓶口的方式，達成「一滴都不浪費」的效果。只見她左手握住番茄醬瓶子的底部，並抬起右手臂持水平狀，做好預備動作後，凱西的左手臂快速地進行大車輪運動，幾秒鐘後，便成功讓番茄醬全集中到瓶口處。
影片一出，引發網友議論，有人表示「我小時候常這樣做，直到有次瓶蓋在途中噴飛後，我再也沒這樣做了」、「這就是離心力，小學六年級就知道了」、「我這樣做過很多次了」、「洗髮精、沐浴乳快用完的時候，我也會這樣做」。
還有網友打趣道「這是個很好的肩膀暖身運動」、「在炫耀肩膀很好嗎？」、「這就是為什麼我發現天花板上有番茄醬」、「我運氣超背，是我的話蓋子絕對會噴飛，然後會變得一團糟」。另有網友認為這方法不是那麼好，「為了兩湯匙的番茄醬而重新粉刷房子，沒必要這樣做」、「拜託不要這樣做！瓶蓋沒那麼值得信任」。
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