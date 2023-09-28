孝女辛苦照顧坐輪椅的母親一年 卻換來各種嫌棄還慘遭毒打

現代社會逐漸走向高齡化趨勢，老年人的長照該怎麼處理，成了普遍的社會問題。有時即使兒女願意照護家中長輩，但是在漫長的照護過程中，也有可能失去耐心，反而引發為家庭糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名赤田由紀的40歲女性，父親在12年前過世，60多歲的母親則是5年前曾在樓梯摔過一次跤後，腰部骨頭產生重大損傷，過著必須倚賴輪椅的生活。因為由紀是家中唯一的獨生女，所以也得負起照料母親的責任。

本身還有工作的由紀，每個月通常在職場需上班60個小時，下了班則得繼續照顧母親，生活十分忙碌。母親起初自己也感到很抱歉，例如上廁所等等，都盡量靠自己處理，也一直努力復健，希望能盡快恢復本來的生活。

然而就在一年後，母親的態度也漸漸變得不友善。例如經常挑剔伙食不好，但工作繁忙，薪水普通的由紀，平常也只能準備一些簡單的食物而已。母親越來越常抱怨由紀對她不好，還曾經發脾氣說「妳以為我養妳花了多少錢」，甚至動手毆打她，身上出現許多瘀青。

更讓由紀絕望的是，到了這節骨眼，她才發現父母當初竟然沒有繳國民年金，因此未來也不會有退休收入，讓經濟面會更難支撐。讓由紀對於未來會怎麼樣，感到非常悲觀。