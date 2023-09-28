藥瓶內一團塑膠紙什麼用途？ 日藥廠指民眾常搞錯「最好快扔掉」

在購買許多玻璃瓶裝的藥品時，會發現在打開蓋子後，裡頭常常會有一團塑膠紙隔著。儘管這是相當常見的狀況，但是關於這團膠紙真正的功能，很多人卻未必清楚，或者以為每次使用完畢後，都必須將取出的塑膠紙塞回去。近來有日本藥廠受訪，解釋這團塑膠紙的功用。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，坊間許多人打開玻璃藥瓶，看到裡頭的塑膠紙時，都自然認定那可能有什麼特殊功能，像是遮蔽陽光直射，或者隔絕濕氣等等，習慣在取出藥品後，把塑膠紙塞回去再蓋上蓋子。

然而，以「欣表飛鳴」等產品聞名，日本知名製藥品牌「大正製藥」旗下子公司「表飛鳴製藥（ビオフェルミン製薬）」指出，之所以在玻璃藥罐中放置塑膠紙，是為了防止裡頭的藥品因撞擊、震動等而碎裂，所放置的緩包裝。至於遮陽或防濕等等，則是玻璃瓶的包裝本身就有相關功效。

因此，一般消費者打開包裝後，為了衛生上的考量，應該立刻將塑膠紙丟棄，不應再塞回藥瓶裡。而在藥品的說明紙上，也有提到打開蓋子後，應該儘速丟棄裡頭的填充物，民眾可以多加留意。