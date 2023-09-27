駐教廷使館歡慶中秋 神職人員禱告盼世界和平

駐教廷大使館昨天提前舉辦中秋節慶祝活動，除享用台灣道地月餅，與會神職人員也共同祈禱烏克蘭戰事平息及世界和平。

駐教廷大使館昨天邀請旅梵台灣神職人員、曾在台服務的外籍神職人員、教廷官員、天主教友，以及在羅馬的輔大留學生們，共約30人提前歡度中秋，享用來自台灣的月餅、文旦，和最有台灣味的餐點。

餐會開始前，曾在台灣服務超過30年的靈醫會神父傅立吉（Fr. Felice Cheh）帶領在場人士一起禱告，感謝天主賜福眾人，並期盼世界和平。

駐教廷大使李世明致詞表示，因為教廷9月30日將舉行晉升21位新任樞機的彌撒，並將籌辦10月的世界主教會議及各項重要活動，為讓來賓有更加充裕時間準備未來的忙碌行程，使館特別提早辦理中秋餐會。

李世明指出，傳統上中秋節是親友團聚的節日，除了歡慶節日，也不應忘記在烏克蘭及世界各地正蒙受苦難的兄弟姊妹，因此大使館特別利用中秋聚餐機會，盼將來自台灣的祝福與關懷，傳達給正在承受衝突及災禍的民眾。

李世明表示，今年適逢教宗就職10週年，大使館與國內藝術家曾英棟合作在使館舉辦的「五餅二魚」藝術展，吸引上千位各界人士前來看展。展覽即將於10月移回台灣，希望在台灣的親朋有機會一起共襄盛舉。

駐教廷大使館指出，教廷官員和來賓在會中廣泛交換意見，議題包括台梵中關係、「台灣水寶盆」科技植樹、人道援助、學術、文化及跨宗教交流等。