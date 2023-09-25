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高雄智慧城市APP再獲國際肯定 有助解決糧食問題

中央社／ 首爾25日專電
高雄市智慧城市服務「農來訊」25日在WeGO首爾智慧城市獎頒獎典禮，榮獲全球綠色成長研究所（GGGI）特別獎，副市長林欽榮（前右）與其他獲獎城市代表合影。中央社
高雄市智慧城市服務「農來訊」25日在WeGO首爾智慧城市獎頒獎典禮，榮獲全球綠色成長研究所（GGGI）特別獎，副市長林欽榮（前右）與其他獲獎城市代表合影。中央社

高雄市政府推動的智慧城市服務「農來訊」今天在國際智慧城市組織WeGO主辦的首爾智慧城市獎榮獲特別獎，被認為是有助解決國際糧食問題的重要發明。

代表出席領獎的高雄市副市長林欽榮向中央社記者表示，這次主辦單位保密到家，到最後一刻才知道「農來訊」獲得全球綠色成長研究所（Global GreenGrowth Institute, GGGI）特別獎，「很高興、也很興奮」。

透過LINE作為免費入門的智慧農業應用APP「農來訊」提供農民即時取得病蟲害、產銷資訊等各種服務，在全球240個提案中脫穎而出，獲得致力於促進發展中國家與新興經濟體強勁、包容及永續經濟成長的GGGI青睞。

GGGI是一個與聯合國合作的國際政府間組織，透過與政府、民間社會和私營部門合作，開發創新的綠色成長發展解決方案、專案融資和投資，並分享知識和國家經驗。

GGGI執行長里斯柏曼（Frank Rijsberman）頒獎時稱「農來訊」為全球重要發明之一，面對當前全球氣候變遷，在氣候及產銷預告、病蟲害防治、綠色食物履歷上對農民有相當大的幫助。

對此，林欽榮指出，這表示「農來訊」在氣候變遷帶來的糧食短缺問題上，是一個有潛力外銷的解決方案，也讓世界看到高雄。

由50個創始城市共同於2010年成立的WeGO，持續推動全世界智慧城市知識交流，至今共215名會員，包含160個城市、37個企業、18個機構；WeGO主辦的智慧城市獎今年邁入第5屆。

高市府表示，「農來訊」推出至今屢次榮獲國際獎項肯定，包括「2022智慧城市創新應用獎」獲獎、世界資訊科技大會（WCIT）「傑出數位機會包容獎」佳作、全球政府數位化與創新研究領導智庫Gartner主辦「2022數位政府服務創新獎」等，顯示「農來訊」在高雄智慧城市的持續發展，受到海內外及使用者的肯定，也受到國際高度關注。

林欽榮 高雄市 農民

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