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斜槓鑽研天體物理學…「皇后」吉他手為小行星採集樣本出力：深感自豪
美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空艙帶小行星樣本返回地球，英國傳奇皇后合唱團吉他手布萊恩梅說，他「非常自豪」能成為NASA從深太空首次成功採集小行星樣本的團隊一員。
英國「天空新聞網」（Sky News）報導，裝有約250公克小行星貝努（Bennu）岩石和塵埃的太空艙，今天降落在猶他州鹽湖城附近的沙漠。
今天稍早，太空船歐塞瑞斯號（Osiris-Rex）飛越地球時，在距離地球約6.3萬英里（10.1萬公里）的地方釋放裝有樣本的太空艙。
鑽研天體物理學的布萊恩梅（Brian May）協助找出歐塞瑞斯號可在小行星採集樣本的位置，也為這項任務助一臂之力。
美國國家航空暨太空總署電視台播放布萊恩梅傳送的支持訊息，他說：「NASA的朋友、太空迷、小行星愛好者大家好，我是皇后合唱團（Queen）的布萊恩梅，我非常自豪能成為歐塞瑞斯號的團隊成員。」
「我希望今天可以親自到現場，但不行，我正在為皇后合唱團巡演進行排練，但當這個珍貴的樣本取得時，我的心與你們同在。」
布萊恩梅特別讚揚他「親愛的朋友」任務負責人勞雷塔（Dante Lauretta），他與勞雷塔一起創作小行星3D圖集「貝努3-D：小行星解剖學」（Bennu 3-D:Anatomy of an Asteroid）。
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