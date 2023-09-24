讚美別人是種冒犯？ 英研究指「這年齡層」更願意給人稱讚

大家都喜歡收到他人真心的稱讚，往往一句鼓勵的話便能使人振奮。外媒「Mail Online」指出，麥芽麵包品牌Soreen近期調查2001名英國人，發現有部分民眾認為讚美別人是一種「冒犯」。

外媒稱，麥芽麵包品牌Soreen近期調查2001名英國人，研究人員透露，有20%的人擔心與他人談論容貌、著裝或工作表現等相關問題，會在無意中造成對方尷尬或不悅。而有45%的受試者表示，收到別人的一句自發性讚美或善意言論，便會讓被稱讚者過上美好的一天。

不過，卻有一部份的民眾害怕給予他人稱讚。根據該研究發現25至39歲的人中，每四人就有一人認為「讚美可能會冒犯別人」。40至55歲的人群中，也有18%的人為了避免糾紛，而不願稱讚他人。意外的是，研究透露55歲以上人群僅有16%擔心此問題，指出老年人反而更大膽表達對他人的讚賞。

外媒說明，有三分之二的受試者認為稱讚陌生人更安全，因此自己反而更有意願給予陌生人稱讚。針對此項研究結果，Soreen市場總監莉茲（Liz Jacobs）表示，讚美不需任何成本，便能帶來巨大效益，但有時稱讚也並不容易，她坦言「人們常常擔心自己表達的讚美會被誤解，但是帶著微笑說出讚美的話，不僅會讓別人開心，也會讓自己開心」。