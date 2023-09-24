快訊

王心凌今晚演唱會嘉賓 網瘋傳是這位「韓國大咖女神」

亞運柔道／摔1場堪比2場 楊勇緯力克日本近藤隼斗晉4強

12星座容易犯什麼罪？金牛內線交易、獅子挪用公款、這星座連環殺手最多

讚美別人是種冒犯？ 英研究指「這年齡層」更願意給人稱讚

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒報導，有部分民眾認為「稱讚是種冒犯」，因此不願輕易讚美他人。示意圖／ingimage
外媒報導，有部分民眾認為「稱讚是種冒犯」，因此不願輕易讚美他人。示意圖／ingimage

大家都喜歡收到他人真心的稱讚，往往一句鼓勵的話便能使人振奮。外媒「Mail Online」指出，麥芽麵包品牌Soreen近期調查2001名英國人，發現有部分民眾認為讚美別人是一種「冒犯」。

外媒稱，麥芽麵包品牌Soreen近期調查2001名英國人，研究人員透露，有20%的人擔心與他人談論容貌、著裝或工作表現等相關問題，會在無意中造成對方尷尬或不悅。而有45%的受試者表示，收到別人的一句自發性讚美或善意言論，便會讓被稱讚者過上美好的一天。

不過，卻有一部份的民眾害怕給予他人稱讚。根據該研究發現25至39歲的人中，每四人就有一人認為「讚美可能會冒犯別人」。40至55歲的人群中，也有18%的人為了避免糾紛，而不願稱讚他人。意外的是，研究透露55歲以上人群僅有16%擔心此問題，指出老年人反而更大膽表達對他人的讚賞。

外媒說明，有三分之二的受試者認為稱讚陌生人更安全，因此自己反而更有意願給予陌生人稱讚。針對此項研究結果，Soreen市場總監莉茲（Liz Jacobs）表示，讚美不需任何成本，便能帶來巨大效益，但有時稱讚也並不容易，她坦言「人們常常擔心自己表達的讚美會被誤解，但是帶著微笑說出讚美的話，不僅會讓別人開心，也會讓自己開心」。

英國 老年人

延伸閱讀

千千手癢自剪瀏海自嘲正面像狗啃！網讚神似安俞真

四血型「如何讚美他人」特徵 A型千篇一律、這血型誇得讓人滿頭問號

中秋烤肉最雷食材？網氣炸點名「它」完全沒味道：還每年出現

「前任按我讚，是想復合嗎？」5點告訴你按讚絕不是還留戀，頂多只想當炮友！別傻傻落入渣男陷阱

相關新聞

AI軟體造假裸照 西班牙28名少女受害「不敢出門」 嫌犯也是未成年

英國廣播公司(BBC)報導，西班牙西南部巴達霍斯省（Badajoz）驚傳不肖分子利用人工智慧(AI)軟體造假未成年少女裸...

讚美別人是種冒犯？ 英研究指「這年齡層」更願意給人稱讚

大家都喜歡收到他人真心的稱讚，往往一句鼓勵的話便能使人振奮。外媒「Mail Online」指出，麥芽麵包品牌Soreen近期調查2001名英國人，發現有部分民眾認為讚美別人是一種「冒犯」。

日本宮島10月開徵訪問稅 沖繩離島等地評估跟進

日本愈來愈多地方有意對登島遊客課徵「登島稅」，隨著廣島縣廿日市市10月1日起將向登宮島遊客課徵「宮島訪問稅」，沖繩縣竹富...

健康來得及／80歲當總統真沒問題？活得像中壯年 哈佛曝「超級老人」5要訣

政治人物的年齡最近成為美國社會的熱門話題。80歲的拜登與77歲的川普志在角逐2024年總統大選，國會中的超高齡議員也堅持留在崗位，引發「老人政治」與「年齡歧視」的爭議。究竟過了退休年齡是否還能勝任工作？從醫學角度來看，活到7、80歲仍保有中壯年身心的「超級老人」（Super Ager）確實存在。哈佛醫學院刊物也透露想成為這種人的5個要訣。

民主警訊！調查指全球近4成青年願支持強人統治

開放社會基金會（OSF）一項涵蓋30國逾55億人口的民調結果顯示，與其他年齡層相較，18至35歲對民主治理的支持度偏低，...

全球預估有百萬人苦於長新冠 英國研究指和多重器官變化有關

英國一項研究顯示，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院治療的病患有1/3於多個月後出現多重器官異常的狀況。這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦