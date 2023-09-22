快訊

屏東高爾夫球具公司廠區疑氣爆 1消防員殉職、仍有多人受困

亞運桌球／鄭怡靜獨拿2點女團仍輸北韓 晉級與否未定案

李昂批不讓博愛座！她分析原因：再次提醒年輕世代「生不逢時」

韋伯太空望遠鏡獲新證！木衛二檢測到二氧化碳 有希望孕育生命

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導
針對韋伯太空望遠鏡所得資料進行的研究表明，在木星天然衛星之一木衛二（Europa）上檢測到的二氧化碳。法新社
針對韋伯太空望遠鏡所得資料進行的研究表明，在木星天然衛星之一木衛二（Europa）上檢測到的二氧化碳。法新社

針對韋伯太空望遠鏡所得資料進行的研究表明，在木星天然衛星之一木衛二（Europa）上檢測到的二氧化碳，可能來自其冰殼下的廣闊海洋，這增加了其冰下海洋可能孕育生命的希望。

科學家相信，在木衛二冰層覆蓋的表面下數公里處，存在一片巨大的鹹水海洋，這讓木衛二成為太陽系中存有外星生命的主要候選者。

但要確定這片隱藏的海洋是否具有維持生命所需的化學元素一直都很困難。

組成生命的關鍵元素之一二氧化碳，已在木衛二表面被發現，但是否從其冰下海洋而來，仍是個懸而未決的問題。

為了找到答案，兩個由美國領導的研究小組，利用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）近紅外光譜儀的數據，繪製了木衛二表面的二氧化碳圖，並在期刊「科學」（Science）上發表了各自的研究結果。

第1項研究使用韋伯太空望遠鏡獲得的資料，來研究二氧化碳是否可能來自海洋以外的地方。

康乃爾大學（Cornell University）行星科學家、該研究的主要作者川波（Samantha Trumbo）告訴法新社，他們的結論是二氧化碳「來自木衛二的內部，可能是冰下海洋」。

但研究人員無法排除二氧化碳來自木衛二內部岩石狀碳酸鹽礦物的可能性，那些碳酸鹽礦物在光滲下可能會分解成二氧化碳。

第2項研究使用同樣的韋伯太空望遠鏡資料，也顯示「二氧化碳來自木衛二內部」。

韋伯太空望遠鏡 太陽系 木星

延伸閱讀

瞻仰故人儀容釀憾事…民眾「二氧化碳中毒亡」 日本官方籲別靠太近

韋伯發現K2-18b行星有含碳分子 疑有生命跡象

高雄衛武營韋伯歌劇《魔彈射手》 再現德意志浪漫主義先驅

跟看護小王有一腿「當面勾搭」 狠妻軟禁虐待殘疾夫長達4年

相關新聞

韋伯太空望遠鏡獲新證！木衛二檢測到二氧化碳 有希望孕育生命

針對韋伯太空望遠鏡所得資料進行的研究表明，在木星天然衛星之一木衛二（Europa）上檢測到的二氧化碳，可能來自其冰殼下的...

赴日注意！東京發布「流感流行注意報」 創24年來最早紀錄

日本讀賣新聞報導，東京21日發布「流感流行注意報」，創1999年開始統計相關資料以來最早紀錄。東京都政府指出，流行性感冒...

瞻仰故人儀容釀憾事…民眾「二氧化碳中毒亡」 日本官方籲別靠太近

瞻仰故人儀容要留意乾冰造成的二氧化碳中毒。日本消費者廳指出，2020、2021年全國發生3起被棺材內積存的二氧化碳中毒死...

「解放北韓同胞」 在韓脫北者空飄20萬份傳單

南韓的脫北者團體「自由北韓運動聯合」21日表示，前一天利用大型氣球向北韓境內散發了20萬張傳單；大型氣球上還懸掛有條幅，...

天后魅力無法擋！澳洲將辦「泰勒絲學術研討會」 探究其對全球影響

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）人氣夯，場場演唱會座無虛席，堪稱當今世上最具影響力的歌手之一。有鑑於此...

立陶宛力挺台灣的理由？東歐民主小國的戰略思考

在烏俄戰爭爆發之後，立陶宛是最早支援烏克蘭的國家之一，近年來也和台灣的關係越來越密切，不僅在外交場合支持台灣，也在政治經濟等方面互通有無。立陶宛力挺台灣的理由是什麼？除了「民主價值」的旗號外，背後其實有著小國求生存的思考與戰略。轉角國際的podcast【編輯插播】，連線了今年9月到立陶宛參訪的專欄作者黃哲翰，分享世界台灣同鄉會於立陶宛舉辦的年會活動，與當地的政治人物交流得到的經驗和觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦