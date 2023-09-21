快訊

川普長子X平台震撼宣布「父親已死、將出征2024總統大選」 發言人急澄清

NBA／傳魔獸得到勇士老將支持 最快今天決定是否簽約

孩子不來、老師走了…偏鄉小校資源變多卻等嘸人 淪「華麗的空城」

乙武洋匡穿短袖遭嗆「噁心」 PO裸身照霸氣回擊「這就是我的身體」

聯合新聞網／ 綜合報導
乙武洋匡穿短袖上節目遭嗆聲，讓他決定PO照反擊。圖擷自twitter
乙武洋匡穿短袖上節目遭嗆聲，讓他決定PO照反擊。圖擷自twitter

著有《五體不滿足》的日本身障作家乙武洋匡，自幼患有「先天性四肢切斷症」，儘管身體不便仍一直保持積極樂觀的形象。近來他上電視節目後，遭到許多黑粉批評他的外表，讓他決定在社群網站上發文反擊，展現自我的人生態度。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，乙武洋匡在19日於個人推特上發文，表示他因為穿著短袖上電視節目的關係，遭到一些人批評「好噁心」、「給我穿長袖」，但他對這些看法感到不以為然。

乙武表示「這就是我的身體，是母親生下來給我的重要身體」，還說不需要為此感到任何羞恥，也沒有什麼好遮遮掩掩的。未來他還會用這個身體，在大家的幫助下，繼續努力生活著。文章另外付了一張他裸上身，在水中遊玩的照片，佐證他的意志。

這份霸氣十足的聲明，讓網友們紛紛表示「沒錯！不要理會那些雜音，向前邁進就是了」、「照片太棒了」、「笑容很讚喔」、「第一次看到沒戴眼鏡的樣子」、「根本不需要為了不認識的人講什麼而感到受傷」、「尊敬乙武先生的精神力」。與乙武交情好的知名腦科醫師茂木健一郎，也直呼「太帥了」。

乙武洋匡

延伸閱讀

就是忍不住！小四女買可樂學做生意 父一看帳本笑翻「敗給了慾望」

富士山的恩賜！日本這地方特產超搶手「故鄉納稅大漲300倍」

烏賊和章魚墨汁怎麼分？水族館貼出「兩幅字」讓人一目瞭然

水電瓦斯食材都漲翻！日本拉麵店現倒閉潮「恐創最糟紀錄」

相關新聞

DNA尋根之旅：台灣人也可以有感的美國「家譜旅行」

2023年4月，一名80歲的美國人長者，帶著他的妹妹和兒子，進行一趟為期4天3夜的愛爾蘭尋根之旅。當他爬上著名旅遊景點「卡林福德城堡」（Carlingford Castle）的石階時，他停下來眺望鐵灰色的愛爾蘭海——「感覺真的很好，就像我回家了」他說。周圍伴隨的是風笛手吹奏歌曲，慶祝這名長者「回家」。

乙武洋匡穿短袖遭嗆「噁心」 PO裸身照霸氣回擊「這就是我的身體」

著有《五體不滿足》的日本身障作家乙武洋匡，自幼患有「先天性四肢切斷症」，儘管身體不便仍一直保持積極樂觀的形象。近來他上電視節目後，遭到許多黑粉批評他的外表，讓他決定在社群網站上發文反擊，展現自我的人生態度。

土耳其戈爾迪翁考古遺址 列入聯合國教科文組織歷史遺產

在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的第45屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議上，位於土耳其（Türkiye）首都安卡拉（Anka...

巴西冬季熱浪 聖保羅氣溫可能達攝氏45度

地處南半球的巴西雖正值冬季尾聲，但現正經歷熱浪侵襲，國家氣象研究所（Inmet）今天提高警報級別，包括大都會聖保羅等9個...

早午餐漢堡是啥？麥當勞隱藏菜單曝 網揭「這時間」才吃得到

餐廳的「隱藏菜單」總能引起眾人興趣，國外一名TikTok使用者便爆料麥當勞的秘密產品，指出有一款名為「早午餐漢堡（McBrunch Burger）」只能在特定時段吃得到，他也不吝分享點餐秘訣，影片一出，即引發網友討論。...

性侵案風波未平 印度曼邦依舊動亂

印度政府擺爛、不願調查族群衝突性侵案，讓當地紛爭無法消停。近日外媒走訪族群衝突很嚴重，且局勢相當動蕩的曼尼普爾邦，當地民眾表示，面對政府毫無作為，對人民差別待遇下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦