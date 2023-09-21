洪瑞珍進軍日本被瘋搶！為何這簡單美味受日人歡迎？

走進日本大街小巷，除了眾所皆知的珍珠奶茶、鳳梨酥，近期洪瑞珍三明治，進軍日本才5個月，人氣頗高，在週六16日上野公園舉辦的「TAIWAN PLUS」活動中也被瘋搶。日本精緻烘焙名店不少，當地人吃麵包也相當挑剔，讓經營團隊事前壓力不小。為何這種簡單美味，能受到日本人歡迎？

一蘭拉麵、 SUKIYA、八月堂可頌、唐吉軻德到近期的挽肉と米，每當有日本知名連鎖餐廳、知名品牌來台展店，總是能掀起一波熱潮，不少民眾甘願排幾小時的隊，就為了品嘗異鄉的美食，如今情形出現反轉，不少台灣業者吹起反攻號角，成功進軍更遼闊的東洋市場。

搬運一箱箱的三明治，營運不到半天就要趕回工廠載貨，洪瑞珍三明治進軍日本不到五個月，已成功擄獲日本民眾的味蕾；文化總會16日在上野公園，舉辦第四屆的「TAIWAN PLUS」活動，把台灣的飲食、文創產品帶到現場，三明治又成了日本民眾瘋搶的人氣商品。

「去年第三屆的活動，是讓我們下定決心的契機，」洪瑞珍日本代表取締役黃哲誠回憶，去年活動第一天也是大排長龍，第二天碰上颱風，自己原本有些擔憂，沒想到整天還是賣了近1000個三明治，讓他大吃一驚。

洪瑞珍參加文化總會 Taiwan Plus 活動，吸引日本民眾大排長龍。遠見記者陳思豪／攝影

日本麵包品質高競爭激烈，進軍壓力大

他透露，原先台灣經營團隊內部，對於日本展店一事有些疑慮，畢竟日本麵包品質非常高、競爭也很激烈，但看到這樣情況，決定把時間提前到今年第一季（4月26日），最後選在東京高田馬場，設立日本首間分店。

黃哲誠坦言，現階段店面採前店後廠的設置，營業至今每天可以賣出700多顆，今年又選擇參加「TAIWAN PLUS」活動，主要是測試自己的日產能，希望把產能拉升至1500至2000顆，以利未來拓展到日本更多區域。

提高知名度，日本展店首要課題

談到日本展店的過程？黃哲誠說第一個要面臨的課題，就是如何提升知名度，畢竟洪瑞珍在日本不像在台灣有人氣，因此店面就設置了很大的三明治招牌，標榜「台灣第一的三明治」，吸引日本民眾的眼球。

另一個困難當然是面對日本更嚴謹的法規，他透露原先經營團隊希望將台灣的包裝、包材原汁原味運到日本，但審核過程耗費許多時間，加上日本政策有意保護自己的工業，最後包材、食材乾脆全數採用日本原產地商品，不過製作與調醬的方式，都跟台灣完全一樣，甚至有過之而無不及。

黃哲誠坦言，由於日本的食材特別是乳製品的品質較高，不少人吃過之後，都認為品質更好。

黃哲誠（右）每天親自打理店內，現階段最大目標是打進日本百貨超市。遠見記者陳思豪／攝影

台日文化差異，調整商品樣式

台日文化雖然相近，但從不少細節仍有差異，這部分就是進軍日本的最大挑戰。黃哲誠坦言，台灣商品進軍日本，還要遇到很多文化上、習慣上的挑戰，台灣人買三明治都是購買大量放在冰箱，但日本人就認為要在短時間內食用完畢，為此他們設計小紙條，教導民眾在什麼狀況下該怎麼吃，可以存放多久。

此外日本女性不喜歡張大嘴品嘗食物，為此還設計對切的小三明治，來符合當地的民情。最後是日本人吃三明治，多數年輕人的印象，停留在兩片麵包夾在一起，中間有豐富的水果果肉，反而是年長的民眾接受度較高，畢竟洪瑞珍樣式與昭和時代三明治相似，這都是當初未料到情形。

談到往後目標，黃哲誠希望打入日本百貨、超市，成為民眾到架上買的日常用品，希望讓日本民眾改變習慣，讓洪瑞珍成為一個能買回家放在冰箱的商品，洪瑞珍在進攻日本市場，似乎也在當地展開一場飲食革命。

（本文出自2023.09.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）