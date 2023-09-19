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悲劇！女度假暢泳遭船尾螺旋槳扯斷4肢 船家自首1原因釀悲劇

香港01／ 撰文：喬納森
駕駛肇事船隻的船長向警方自首，但他強調事發時未有注意到海裡有人，才會不小心造成意外。（每日郵報）
駕駛肇事船隻的船長向警方自首，但他強調事發時未有注意到海裡有人，才會不小心造成意外。（每日郵報）

哥倫比亞發生駭人奪命意外！24歲女大學生與家人到海恩斯基渡假，在海中暢泳時，雙腳突然被1艘船的螺旋槳扯住，四肢捲入當場遭截斷，雖然她被即時送院救治，但最終因失血過多不治。涉事船長事後自首，聲稱看不到海裡有人才釀禍，當地警方目前仍在調查事件。

綜合外媒報導，慘劇發生在本月8日，24歲的瓦妮加絲（Yurany Vanegas）和家人一同到當地的海恩斯基（Haynes Key）渡假。瓦妮加絲在海中游泳，期間突然被身旁1艘小船撞倒，雙腿捲進船尾螺旋槳，幾秒後四肢已被螺旋槳扯斷。由於傷勢極為嚴重，她被緊急送往鄰近的醫院搶救，但送院前已因失血過多明顯死亡。

案發後，駕駛肇事船隻的船長向警方自首，但他強調事發時未有注意到海裡有人，才會不小心釀成意外。聖安德烈斯省長對瓦妮加絲的家人致哀，指目前警方正就調查事件。

近年哥倫比亞亦曾發生奪命或造成嚴重受傷的船隻事故。去年11月，26歲女子拉拉納加（Natalia Larrañaga）在當地大海游泳時遭船隻撞擊，雙腿被扯斷，送醫後不幸身亡。而同年8月，21歲男子洛佩茲（Joan López）在迦太基（Cartagena）海中游泳後想爬上船，惟船長當時沒有留意到他，竟直接開引擎開船，導致其腹部和生殖器被割傷，幸而送醫後未有性命危險。

駕駛肇事船隻的船長向警方自首，但他強調事發時未有注意到海裡有人，才會不小心造成意外。（每日郵報）
駕駛肇事船隻的船長向警方自首，但他強調事發時未有注意到海裡有人，才會不小心造成意外。（每日郵報）

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文章授權轉載自《香港01》

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