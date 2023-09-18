上飛機前喝「這類飲料」恐睡不好 空姐揭降低搭機不適感8大撇步

不少人搭長途飛機時，會選擇在機艙內補眠以調整時差，但其實搭機前所吃的食物、選擇何種機位等，就會影響一個人在機上的舒適度。日前一名阿聯酋空姐分享搭長途飛機應該注意的8大眉角，其中，包含上機前別喝「這類飲品」，以及必備哪種旅行小物、選哪種座位可以改善旅程不適感等建議。

根據《每日星報》報導，一名來自澳洲的阿聯酋航空空姐莎琳（Sharlene Lowe）透露，如果旅客搭乘超過6個小時的長途航班，受時差影響，可能會睡得不好，這時可以透過8點撇步，來減少疲勞、降低時差反應。

第一點是「搭機前別吃大餐」，旅客盡量吃清淡、容易消化食物，以防止腸胃不適，也要減少喝含有咖啡因的飲料。第二點是「選擇適合自己的機位」，如果要補眠，選擇靠窗位置是最好的，就可以將頭倚靠在窗邊，讓頭部有支撐力。如果旅客想更方便走動，不一定要選靠近走道位置，可以選腿部空間更大的座位，例如阿聯酋的豪華經濟艙。

第三點是「拆解規畫你的旅遊行程」，搭長途飛機可以選擇在中途地點安排短暫的觀光旅遊，這是保持精神的好方法。第四點是「穿舒適衣服」，莎琳建議旅客穿寬鬆、透氣的布料，並多帶幾件衣服，有時飛機的溫度可能比預期的稍冷或稍熱，因此要做好應對溫度變化的充足準備。

第五點是「保持身體的靈活度」，旅客長時期坐著要定時伸展身體，以防止手腳僵硬、保持血液流通。這個撇步也適用於中途轉機時間，旅客可透過小範圍的散步或輕度鍛鍊，以保持身體活躍、減少疲勞。第六點是「機上的自我保養是關鍵」，搭長途航班建議自備頸枕和耳塞，也要隨身攜帶一小瓶保濕霜，以保持皮膚保溼度，因為長途航班和飛機內較冷溫度會使人皮膚乾燥。

第七點是「透過小睡保持精神」，莎琳指出，當旅客抵達目的地後，需要有「策略性小睡」，小睡時間最好控制20至30分鐘左右，不僅能提升精神，也不會擾亂正常睡眠時間表，建議旅客可以嘗試在目的地當地時間的下午或傍晚小憩一下，以幫助身體順利適應新的時區。第八點是「曬太陽」，自然光有助於維持身體的晝夜節律，當旅客抵達目的地，建議花一點時間在戶外曬太陽，尤其是早上，因為這會重置生理時鐘，並幫助身體適應時區。