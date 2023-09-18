只要86元！日本麝香葡萄價格暴跌 連月高溫、出口減少雙衝擊

日本麝香葡萄今年價格大跌，從原本一串1500至2000日圓，降價到最低只要398日圓，讓民眾吃驚大喊「好便宜」。據了解，高溫影響、出口量減少等因素，都對這款高級水果的價格造成不小衝擊。

根據日媒《ABEMA TIMES》報導，日本的晴王麝香葡萄是種高檔水果，皮薄、多汁、內部無籽，因此受到許多人歡迎。過去日本超市販售的麝香葡萄，價格約在1500至2000日圓（約台幣325至435元），但今年眾多超市卻都僅以約一半的價格出售，最低價甚至只要398日圓（約台幣86元）。

當地媒體調查發現，東京都內超市到處都擺上特價的麝香葡萄，日本Izumi超市董事長五味衛也指出，今年價格比往年便宜2至3成。原本昂貴的水果大幅降價，讓採買民眾驚訝表示，「為什麼這麼便宜？這個價格能買到麝香葡萄，令人好吃驚。」

今年6月開始的接連高溫，讓葡萄提早生長、收成，也因此比往年更早上市。山根葡萄園果農內田善之解釋，「可能是因為氣溫很高，葡萄的生長狀況良好、果實更肥大，整體產量也增加了。」

此外，進行出口葡萄到海外的業者補充，出口數量降低也是影響葡萄售價的因素之一。今年福島核廢水開始排放，麝香葡萄對中國的出口量減少了2至3成，因此日本國內葡萄流動量增加，自然導致價格下降。