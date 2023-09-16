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疑每年奪2萬人命！泰國菜式Koi Pla或暗藏致癌寄生蟲 醫生發警告

香港01／ 撰文：房伊媚
Koi Pla的製作方式是，將生魚肉切碎，再將它與香草、香料和檸檬汁混合磨碎。圖香港01
Koi Pla的製作方式是，將生魚肉切碎，再將它與香草、香料和檸檬汁混合磨碎。圖香港01

泰國東北部依善地區（Isan，暫譯）有一道廣受歡迎的菜式Koi Pla其實「暗藏殺機」，據英媒9月12日稱，人類吃這道菜的風險高，吃一口也有機會出事，原因它或暗藏可致癌的寄生蟲，引發疾病，泰國每年或有2萬人因此喪命。報導指出，一名醫生表示他的父母就是因為這種食物而死於肝癌

這道菜名為Koi Pla，它在依善地區的孔敬府（Khon Kaen）大受歡迎。Koi Pla的製作方式是，將生魚肉切碎，再將它與香草、香料和檸檬汁混合磨碎。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）12日稱，生魚肉中的寄生蟲，如肝吸蟲（Liver Flukes）進入人體後，可能會令人患癌。湄公河（Mekong）地區的淡水魚身上有這些寄生蟲，加上依善地區民眾愛吃Koi Pla，令當地膽管癌（Cholangiocarcinoma）發病率全球最高。

報導指出，肝臟外科醫生那龍（Narong Khuntikeo）的父母吃Koi Pla後死於肝癌。他指很多人不知道吃Koi Pla的風險，他於是教育當地人，希望更少人吃這道菜。

延伸閱讀：

代糖阿斯巴甜被世衛列為「可能致癌物」 對我們有何影響？

能殺死70多種腫瘤細胞 美國AOH1996有望成有效治癌新藥

文章授權轉載自《香港01》

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