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黛安娜「害群之馬」紅毛衣破拍賣紀錄！曾被白金漢宮退回

聯合新聞網／ 綜合報導
已逝戴安娜王妃曾穿著的一件織滿白色綿羊中，出現一隻黑色綿羊的紅底毛衣，昨(14)日在紐約於短短1分鐘的競拍中，以1143,000美元(約3657萬台幣）的價格落槌。路透
已逝戴安娜王妃曾穿著的一件織滿白色綿羊中，出現一隻黑色綿羊的紅底毛衣，昨(14)日在紐約於短短1分鐘的競拍中，以1143,000美元(約3657萬台幣）的價格落槌。路透

CNN報導，已逝戴安娜王妃在與當時的英國王子查爾斯訂婚後，曾穿著的一件織滿白色綿羊中，出現一隻黑色綿羊的紅底毛衣，在今年8月底於蘇富比拍賣，由於英語中的「黑羊」（black sheep）有「害群之馬」之意，讓這件紅色毛衣一度在戴安娜生前就引起關注，並成為拍賣場上的當紅拍品，昨(14)日在紐約於短短1分鐘的競拍中，以1143,000美元(約3657萬台幣）的價格落槌。

有趣的是，這件毛衣還有另外一件一模一樣的毛衣，也是戴安娜王妃曾經穿過的遺物。1981年，這件被拿出來拍賣的毛衣由已故的戴安娜在一場馬球比賽中穿著而曝光，當時的她已是現任國王查理三世的未婚妻，一舉一動皆受到媒體關注，由於這件毛衣上織著一隻黑羊，曾令外界猜測，她是否想藉「衣」向世界宣告自己就像王室的「害群之馬」。

戴安娜在穿著紅毛衣數周後，發現這件衣服的袖口上似乎有一瑕疵，因此被白金漢宮退回。當時的毛衣製造商繆爾和奧斯本毫不猶豫地為戴安娜重新織了一件全新的毛衣，款式則是一模一樣，再送往白金漢宮。爾後也收到了白金漢宮的感謝信。戴安娜在1983年的馬球比賽中，穿上了這件新織的同款毛衣。

原本被戴安娜穿過的這件被退回的毛衣，近期在毛衣的製造商Warm & Wonderful創辦人的閣樓中被發現，今年8月底於蘇富比拍賣，原本預估的落槌價約在8萬美元（約新台幣248萬）左右，但昨日卻創下了逾10倍的紀錄，以1143,000美元(約3657萬台幣）的價格落槌。CNN稱，這款印有「害群之馬」的針織衫是拍賣會上有史以來最有價值的毛衣。

黛安娜 拍賣會

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